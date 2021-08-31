拜登就阿戰爭結束髮表講話 需要應對新的威脅

8月31日下午2:45，美國總統拜登就阿富汗戰爭結束髮表講話。拜登表示：“現在，我們在阿富汗20年的軍事存在已經結束。”他感謝進行危險撤離行動的美國軍隊。他表示：從阿富汗撤軍是巨大的成功。拜登在講話中明確撤軍的決定是要應對世界的變更；因為我們正和中國進行激烈、嚴肅的競爭；要應對來自俄羅斯多方面的挑戰。

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他說：美國定會把所有想離開阿富汗的美國公民撤出來。塔利班要堅守他們的承諾，要給任何想離境的人提供安全通道。我們要看的不是口頭上的，而是他們的行動。

他再次強調撤軍的決定是前任做出的。把數以萬計的人再派至阿富汗，把他們至於危險境地之中，這不是我會做出的決定。還滯留阿富汗的人，只要他們想離開，我們都會設法讓他們離開這個國家。我們的任務還沒有結束。

拜登表示：我為這個決定承擔責任。我們難道應該無限期地留下去嗎？問題是不應該升級這場戰爭。蓋達組織已被重挫；我們成功地做了我們想在阿富汗做的事情。恐怖主義的危險在全世界存在，在敘利亞；伊拉克等地。我作為總統，我的任務是捍衛和保衛美國人。這是我做出決定的宗旨。恐怖主義威脅在多地呈現，我們也應隨之改變我們採取的策略，這個決定是符合我們國家利益的。

拜登還表示：還有一個事情我們需要理解。這個世界在改變，我們正在與中國進行激烈的競爭；嚴肅的競爭；我們也在應對這來自俄羅斯多方面的挑戰，例如網絡攻擊。我們需要去應對新的威脅；應對21世紀新的挑戰。我們還需兩者兼顧。我們要一邊要打擊恐怖主義；一邊面對今天需面對的新的威脅，但同時要保住我們目前所擁有的地位。

俄羅斯和中國最想看到的，就是我們在阿富汗被綁着，讓這場戰爭再拖十年。當我們翻開歷史新篇章的時候，我們需要從錯誤中吸取教訓。有兩點是至關重要的。一點是我們要把任務制定得非常明確；第二我們必須專註於國家安全利益。對阿富汗撤軍的決定並不是涉及到一個國家，它是要終結一個時代。

那些想傷害美國的人，想要傷害美國盟友的人，你要知道，美國不會放手。伊斯蘭國（IS）分支組織呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）你們請聽好：我們跟你們沒完。對於想傷害美國的敵人，我們定會窮追猛打，直追到天涯海角。你們會付出最慘重的代價。美國會繼續在外交等領域支持阿富汗人民，對他們實施人道援助。人權將會是我們外交政策的核心。

阿富汗戰爭持續了20年，我是第四任總統。我不會讓一個早就應該結束的戰爭無休止地繼續下去。

美國總統拜登最後表示：我們要展望一個安全和穩固的未來。為此，從阿富汗撤軍的決定是一個正確、明確、對美國而言最好的決定。