美军此番撤离前炸毁众多高精尖武器装备 含高端导弹防御系统

喀布尔街道上的塔利班士兵。2021年8月30日照片

美国军队今年4月秘密撤离在阿富汗的巴格拉姆空军基地最大军用机场，但匆忙间留下许多先进武器和装备，包括美国武装阿富汗政府军的武器装备在政府军溃败之后，全部落入塔利班之手。吸取教训，美国军队在昨天最后一班军机撤离前，将所有遗留的武器装备系数炸毁或毁坏，包括先进的导弹防御系统，据美国军方称，遭废的武器装备将不可能再被使用。

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美国军队在撤离阿富汗前，废除毁坏了飞机与装甲车辆军备。据法新社引述美军中央司令部司令麦肯锡（Kenneth McKenzie）表示，美国军队在离开塔利班（Taliban）统治的阿富汗前，让73架飞机、装甲车辆与一个高科技火箭防御系统无法再度使用。

据美军中央司令部司令麦肯锡说，美军在完成两周的阿富汗撤离行动前，废除停在喀布尔哈密德．卡赛国际机场（Hamid Karzai International Airport）的73架飞机武装，让这些飞机无法使用。他说：「那些飞机已经无法再度飞行…无法由任何人操作。」

据麦肯锡说，美军8月14日展开空运撤离行动时，五角大厦结集近6000名军人占据与管控喀布尔机场，他们留下约70辆防地雷反伏击车（MRAP）与27辆悍马车（Humvee）。反地雷反伏击车每辆要价100万美元，美军在撤离前已让MRAP无法使用。

美国也留下用来保护机场免遭火箭攻击的反火箭弹、炮弹及迫击炮弹系统（C-RAM），以及昨天协助阿富汗抵挡伊斯兰国（Islamic State）恐怖组织发动的5枚火箭攻击。

据麦肯锡说，「我们决定让那些系统持续运作到最后一分钟」，直到最后一架美国飞机撤离。他说：「拆除那些系统的程序很复杂且耗时，因此我们废除那些系统的军备，让那些系统再也无法使用。」