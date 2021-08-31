美国今暂停在喀布尔使馆运作 外交事务移至卡塔尔

美国驻喀布尔大使馆官网称，美国驻喀布尔大使馆于8月31日周二暂停运作。据美国国务卿布林肯说，美国已停止其在阿富汗的外交存在，将从卡塔尔进行阿富汗外交事务。据美国国防部表示，7月以来已撤离逾12万2000人，包括5400名美国人。

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据路透社今天报道，美国驻喀布尔大使馆官网称，美国驻喀布尔大使馆于8月31日周二暂停运作。据该网站称，“虽然美国政府已经从喀布尔撤出其人员，但我们将继续在卡塔尔的多哈协助在阿富汗的美国公民及其家人。”

美国周一完成从阿富汗撤军，最终以塔利班重新掌权而结束了长达20年的阿富汗战争。

美国国务卿布林肯周一说，美国已停止其在阿富汗的外交存在，将从卡达尔进行阿富汗外交事务。布林肯还说，即使美军已经撤离，美国仍将继续“不懈”努力，帮助想离开阿富汗的人撤离。

在最后一架美国飞机离开之后，布林肯发表了上述言论。仍有数千名曾帮助西方国家而且可能符合撤离资格的阿富汗人被留了下来。

布林肯在讲话中表示，华盛顿将从卡塔尔首都多哈进行其阿富汗外交事务，包括领事工作和管理人道主义援助，团队将由美国派驻阿富汗副代表Ian McCary负责领导。

该报道称，布林肯在讲话后没有理会记者的大声提问。

据布林肯说，“美国与阿富汗的交往已开启新篇章，这是一个我们将以外交手段为主导的篇章，”布林肯说。“我们将继续不懈地努力，帮助选择离开阿富汗的美国人、外国公民和阿富汗人离开。”

布林肯说，据信还有近100名想离开的美国人还留在阿富汗，不过华盛顿仍在设法厘清确切人数。逾6,000名美国人已经撤离。自从8月14日，即塔利班重新取得阿富汗控制权的前一天，迄今已有超过12.2万人搭机撤离喀布尔。

喀布尔机场在美军撤离、塔利班接管后的命运仍不确定，该机场是阿富汗通往世界其他地区的主要门户。布林肯说，美国正在努力寻找方法，以帮助可能选择通过陆路离开的美国人和其他人。布林肯警告说，“我们不幻想这会是很容易或迅速能做到的事情。”