美国网球公开赛首轮两名人胜负不开心

美国网球公开赛昨天在纽约开打，第一轮混战中有英国人穆雷对阵希腊人西西帕斯，西西帕斯以3比2赢了穆雷，但穆雷对西西帕斯赢球一点儿也不信服与尊重，而是指责他的拖延术，除了喊疼暂停休息，还长时间如厕，比赛节奏与状态完全遭到破坏。无独有偶，两个星期前，在美国辛辛那提网球大师赛上，德国选手兹韦列夫也曾抗议西西帕斯如厕时间太久。纽约的裁判对西西帕斯提出了口头警告。西西帕斯接下来要与法国选手Adrian Mannarino第二轮对打。

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据法新社说，英国名将穆雷（Andy Murray）星期天在美国网球公开赛首轮与希腊对手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）大战5盘后落败，赛后也不讳言直批对方瞎搞拖延战术，失去对他的尊重。

该比赛排名第3种子选手的希腊人西西帕斯后来居上，全场鏖战4小时49分钟，终场以2比6、7比6（9/7）、3比6、6比3、6比4击败穆雷，接下来将迎战法国的马纳里诺（Adrian Mannarino）。

西西帕斯疑似拖延战术，包括喊伤暂停且上厕所时间太久，影响穆雷比赛节奏。穆雷赛后在网前向西西帕斯草草致意，失望之情全写在脸上。据穆雷说：「我认为他打得很好。但我完全没时间想那些东西，我失去了对他的尊重。」穆雷尤其不满在第5盘开始前，西西帕斯到厕所8分钟，穆雷当时在场边和大会人员抱怨时间太久。西西帕斯回到球场后，主裁判对他提出警告。

据穆雷说：「当然不是说我一定会赢得这场比赛，但像那样中断后，确实会对战况产生影响。」

西西帕斯则指出，他不过是按规定行事。西西帕斯说：「我不认为有违反任何规定。我比赛都按照规定，坚守世界职业网球协会（ATP）所说的公平性，其余就不管别人怎么说。」

法新社说，德国好手兹韦列夫（Alexander Zverev）两周前在辛辛那提网赛4强半决赛，也曾抗议西西帕斯如厕时间太久。

该报道称，希腊新星西西帕斯在美国网球公开赛首轮后来居上，鏖战5盘击败英国名将穆雷。两人全场打了4小时49分钟，西西帕斯终场以2比6、7比6（9/7）、3比6、6比3、6比4胜出。