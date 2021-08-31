美國今暫停在喀布爾使館運作 外交事務移至卡塔爾

美國駐喀布爾大使館官網稱，美國駐喀布爾大使館於8月31日周二暫停運作。據美國國務卿布林肯說，美國已停止其在阿富汗的外交存在，將從卡塔爾進行阿富汗外交事務。據美國國防部表示，7月以來已撤離逾12萬2000人，包括5400名美國人。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道，美國駐喀布爾大使館官網稱，美國駐喀布爾大使館於8月31日周二暫停運作。據該網站稱，“雖然美國政府已經從喀布爾撤出其人員，但我們將繼續在卡塔爾的多哈協助在阿富汗的美國公民及其家人。”

美國周一完成從阿富汗撤軍，最終以塔利班重新掌權而結束了長達20年的阿富汗戰爭。

美國國務卿布林肯周一說，美國已停止其在阿富汗的外交存在，將從卡達爾進行阿富汗外交事務。布林肯還說，即使美軍已經撤離，美國仍將繼續“不懈”努力，幫助想離開阿富汗的人撤離。

在最後一架美國飛機離開之後，布林肯發表了上述言論。仍有數千名曾幫助西方國家而且可能符合撤離資格的阿富汗人被留了下來。

布林肯在講話中表示，華盛頓將從卡塔爾首都多哈進行其阿富汗外交事務，包括領事工作和管理人道主義援助，團隊將由美國派駐阿富汗副代表Ian McCary負責領導。

該報道稱，布林肯在講話後沒有理會記者的大聲提問。

據布林肯說，“美國與阿富汗的交往已開啟新篇章，這是一個我們將以外交手段為主導的篇章，”布林肯說。“我們將繼續不懈地努力，幫助選擇離開阿富汗的美國人、外國公民和阿富汗人離開。”

布林肯說，據信還有近100名想離開的美國人還留在阿富汗，不過華盛頓仍在設法釐清確切人數。逾6,000名美國人已經撤離。自從8月14日，即塔利班重新取得阿富汗控制權的前一天，迄今已有超過12.2萬人搭機撤離喀布爾。

喀布爾機場在美軍撤離、塔利班接管後的命運仍不確定，該機場是阿富汗通往世界其他地區的主要門戶。布林肯說，美國正在努力尋找方法，以幫助可能選擇通過陸路離開的美國人和其他人。布林肯警告說，“我們不幻想這會是很容易或迅速能做到的事情。”