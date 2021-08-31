美國網球公開賽首輪兩名人勝負不開心

美國網球公開賽昨天在紐約開打，第一輪混戰中有英國人穆雷對陣希臘人西西帕斯，西西帕斯以3比2贏了穆雷，但穆雷對西西帕斯贏球一點兒也不信服與尊重，而是指責他的拖延術，除了喊疼暫停休息，還長時間如廁，比賽節奏與狀態完全遭到破壞。無獨有偶，兩個星期前，在美國辛辛那提網球大師賽上，德國選手茲韋列夫也曾抗議西西帕斯如廁時間太久。紐約的裁判對西西帕斯提出了口頭警告。西西帕斯接下來要與法國選手Adrian Mannarino第二輪對打。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社說，英國名將穆雷（Andy Murray）星期天在美國網球公開賽首輪與希臘對手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）大戰5盤後落敗，賽後也不諱言直批對方瞎搞拖延戰術，失去對他的尊重。

該比賽排名第3種子選手的希臘人西西帕斯後來居上，全場鏖戰4小時49分鐘，終場以2比6、7比6（9/7）、3比6、6比3、6比4擊敗穆雷，接下來將迎戰法國的馬納里諾（Adrian Mannarino）。

西西帕斯疑似拖延戰術，包括喊傷暫停且上廁所時間太久，影響穆雷比賽節奏。穆雷賽後在網前向西西帕斯草草致意，失望之情全寫在臉上。據穆雷說：「我認為他打得很好。但我完全沒時間想那些東西，我失去了對他的尊重。」穆雷尤其不滿在第5盤開始前，西西帕斯到廁所8分鐘，穆雷當時在場邊和大會人員抱怨時間太久。西西帕斯回到球場後，主裁判對他提出警告。

據穆雷說：「當然不是說我一定會贏得這場比賽，但像那樣中斷後，確實會對戰況產生影響。」

西西帕斯則指出，他不過是按規定行事。西西帕斯說：「我不認為有違反任何規定。我比賽都按照規定，堅守世界職業網球協會（ATP）所說的公平性，其餘就不管別人怎麼說。」

法新社說，德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）兩周前在辛辛那提網賽4強半決賽，也曾抗議西西帕斯如廁時間太久。

該報道稱，希臘新星西西帕斯在美國網球公開賽首輪後來居上，鏖戰5盤擊敗英國名將穆雷。兩人全場打了4小時49分鐘，西西帕斯終場以2比6、7比6（9/7）、3比6、6比3、6比4勝出。