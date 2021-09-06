洪都拉斯大选：左派候选人称如胜选将转与中国建交

洪都拉斯共和国将于今年 11 月举行总统大选。消息传左翼政党“自由重建党”参选人，前总统赛拉亚（Manuel Zelaya）的夫人马拉・卡斯特罗 （Xiomara Castro）昨 (5) 日表示，如果赢得大选，将寻求国家债务的“重新调整”，并与中国建立外交关系。洪都拉斯目前与台湾建有外交关系。

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据新头壳今天报道称，洪都拉斯总统候选人说，胜选后将与中国建交。该报道指这是台湾邦交国的警讯！

据《路透社》（Reuters）今 (6) 日消息说，左翼政党“自由重建党”参选人马拉・卡斯特罗 （Xiomara Castro）昨 (5) 日表示，如果赢得大选，将寻求国家债务的“重新调整”，并与中国大陆建立外交关系。卡斯特罗是洪都拉斯前总统赛拉亚（Manuel Zelaya）的夫人。于当地时间 (5) 日，卡斯特罗在首都德古西加巴的一家酒店举办新闻发布会，阐述了她若当选的计划。她提到，洪都拉斯目前与台湾地区有“外交关系”，但她若在大选中获胜，将会“立即开放与中国大陆的外交与商业关系。”

据《路透社》消息说，卡斯特罗还称 :“我将下令对内部和外部债务进行国际审计，并进行调整。”根据洪都拉斯财政部的数据，到 2020 年底，其公共债务超过 130 亿美元，相当于其 GDP 的 55 %。洪都拉斯是中美洲最贫穷的国家之一，由于新冠肺炎大流行，去年 GDP 下降了 9%，并在去年 11 月肆虐中美洲的两场飓风中遭受重创。

在今年 5 月，洪都拉斯总统叶南德兹（Juan Orlando Hernandez） 就曾表示 :“为了能得到中国的疫苗，如果有必要，政府（洪都拉斯）将在中国开设一个贸易办事处，因为这符合洪都拉斯人民的最大利益。” 此一表达就被视为是当时台湾与洪都拉斯的断交征兆。

新头壳报道说，台湾外交部对此则表示，宏国外交部已向台方澄清，并重申台宏两国邦交稳固友好。

截至目前，中华民国共有 15 个邦交国，包括中美洲 4 国（伯利兹、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜）、加勒比海岛国 4 国（海地、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯）和太平洋岛国 4 国（马绍尔群岛、瑙鲁、帕劳、图瓦卢），以及南美洲 1 国（巴拉圭）、非洲 1 国（史瓦帝尼）、欧洲 1 国（梵蒂冈）。