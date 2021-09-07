地球有了第一块火星岩石样本

美国国家航空暨太空总署（NASA）证实火星探测车「毅力号」（Perseverance）成功采集到第一块岩石样本，将在未来任务中带回地球供科学人员研究。法新社说，这让NASA兴奋。

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据美国国家航空暨太空总署6日发推文说：「采到了！」配图是装在采样管内比铅笔略粗的岩芯照片。

据法新社说，采集日期是在本月1日，但NASA起先不确定毅力号是否成功抓牢了这份珍贵的样本，因为最初的影像是在光线不佳的情况下拍摄，看不清楚。据NASA任务控制中心在重新拍摄后确认了内容，接着毅力号把采样管移到探测车内做进一步测量和成像，再将采样管密封起来。 NASA署长尼尔森（Bill Nelson）在声明中表示：「这是一项重大成就，我等不及要看看毅力号和我们团队带来的惊人发现。」

负责科学计划的NASA助理署长朱布肯（Thomas Zurbuchen）把这项成果与至今对研究员来说仍是无价之宝的第一批月球岩石样本相提并论。

据该报道，毅力号的采样和存取系统是人类历来送上太空最精密的机械装置，具有超过3000个零组件。毅力号的第一项采集目标，是在一片山脊上一块公事包大小、昵称为「小石头」（Rochette）的岩石；那片山脊包含古老的裸露岩床层，从地质角度来看特别有意义。

毅力号长约2公尺的机械臂末端，有一支钻头和一支空心取芯钻头，可用来采集样本。

取出岩芯后，探测车会抖动钻头和采样管一秒钟，共5次。此一做法称为「敲击收纳」，用意是清掉管子边缘的残余物质，并让样本滑入管内。

毅力号今年2月登陆火星，目的是寻找古微生物的迹象，并探索火星的地质和过去的气候。 毅力号的第一阶段科学任务将长达数百个太阳日或火星日，返回登陆点即算完成。届时，毅力号的移动距离将达2.5公里至5公里，43支采样管应该也装满了8支。

接着，毅力号将前往杰哲罗陨石坑（Jezero Crater）的三角地区，那里可能有丰富的黏土矿物。在地球上，这类矿物可保存古微生物活动的遗迹和遗物。

据法新社说，NASA最终希望在与欧洲太空总署（European Space Agency）共同执行的联合任务中，把毅力号采得的样本带回地球，时间点会在2030年代。 毅力号上月曾试图采集样本，但没成功，因为当时岩石质地太脆，经不起机械臂的钻头力量。