地球有了第一塊火星岩石樣本

美國國家航空暨太空總署（NASA）證實火星探測車「毅力號」（Perseverance）成功採集到第一塊岩石樣本，將在未來任務中帶回地球供科學人員研究。法新社說，這讓NASA興奮。

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據美國國家航空暨太空總署6日發推文說：「採到了！」配圖是裝在採樣管內比鉛筆略粗的岩芯照片。

據法新社說，採集日期是在本月1日，但NASA起先不確定毅力號是否成功抓牢了這份珍貴的樣本，因為最初的影像是在光線不佳的情況下拍攝，看不清楚。據NASA任務控制中心在重新拍攝後確認了內容，接着毅力號把採樣管移到探測車內做進一步測量和成像，再將採樣管密封起來。 NASA署長尼爾森（Bill Nelson）在聲明中表示：「這是一項重大成就，我等不及要看看毅力號和我們團隊帶來的驚人發現。」

負責科學計畫的NASA助理署長朱布肯（Thomas Zurbuchen）把這項成果與至今對研究員來說仍是無價之寶的第一批月球岩石樣本相提並論。

據該報道，毅力號的採樣和存取系統是人類歷來送上太空最精密的機械裝置，具有超過3000個零組件。毅力號的第一項採集目標，是在一片山脊上一塊公事包大小、昵稱為「小石頭」（Rochette）的岩石；那片山脊包含古老的裸露岩床層，從地質角度來看特別有意義。

毅力號長約2公尺的機械臂末端，有一支鑽頭和一支空心取芯鑽頭，可用來採集樣本。

取出岩芯後，探測車會抖動鑽頭和採樣管一秒鐘，共5次。此一做法稱為「敲擊收納」，用意是清掉管子邊緣的殘餘物質，並讓樣本滑入管內。

毅力號今年2月登陸火星，目的是尋找古微生物的跡象，並探索火星的地質和過去的氣候。 毅力號的第一階段科學任務將長達數百個太陽日或火星日，返回登陸點即算完成。屆時，毅力號的移動距離將達2.5公里至5公里，43支採樣管應該也裝滿了8支。

接着，毅力號將前往傑哲羅隕石坑（Jezero Crater）的三角地區，那裡可能有豐富的黏土礦物。在地球上，這類礦物可保存古微生物活動的遺跡和遺物。

據法新社說，NASA最終希望在與歐洲太空總署（European Space Agency）共同執行的聯合任務中，把毅力號採得的樣本帶回地球，時間點會在2030年代。 毅力號上月曾試圖採集樣本，但沒成功，因為當時岩石質地太脆，經不起機械臂的鑽頭力量。