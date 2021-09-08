美国建立的阿富汗人数据库落入塔利班手中被用于监视镇压阿富汗人

塔利班闪电般夺取政权，美国斥资数亿美元建立的阿富汗人数据库，包括识别身分的生物特征，目前已落入塔利班之手。美联社7日报导说，数据库已变成塔利班监视和镇压阿富汗人民、惩罚他们的敌人的利器。

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美国创建数据库时，本为推行法治秩序及政府咎责力、建设现代化国家所用，认为使用那些数据，可提升教育、增进妇女权、打击贪腐。

自8月15日喀布尔陷落以来，不断有消息说，这个数据库已遭塔利班用来找出曾替美军工作的阿富汗人，或恫吓他们之用。专精侦监科技的布鲁克林法学院专家帕斯夸莱(Frank Pasquale)指出：数据库落入塔利班之手，是可怕的讽刺，让人由现实学到教训：通往地狱之路，竟是用好意铺就的。

挟胜利之威，塔利班高层表示重获国际援助、取得遭外国冻结的资产才是要务，但1996到2001年统治期间，神学士对阿富汗人的严峻设限，尤其对女性，改变的迹象并不多，很多阿富汗人还没信心，不敢信任塔利班。宾州大学学者卡里米(Ali Karimi)表示忧心数据库会让死硬的伊斯兰原教旨派政教合一官员的侦监及拦截能力，变得跟美方情报机构一样，得以无情地杀害与敌方合作的人。

据NBC电视报道，美国从2006年就开始收集阿富汗人的生物特征数据，美国在阿富汗建立的生物识别数据库，包含数百万阿富汗人的指纹、虹膜、面部图片。美国与其支持的阿富汗政府共享该系统。根据美国政府2010年的一份报告，该系统在阿富汗的早期目标是获取该国80%人口的生物特征信息。

报道称这个系统已被塔利班没收。美国前陆军情报官兼人权第一首席技术官威尔顿张（WeltonChang）说。“现在他们有了设备，可能会建立自己的数据库。”“他们可以使用生物识别数据库来歧视或者跟踪周围的人。”

两名参与过该数据库建立的美国退伍军人表示，如果塔利班有办法使用生物识别信息，生物识别数据可能会用于针对女性。