德州“心跳堕胎法”将被美国司法部起诉

美国司法部正准备对德克萨斯州的新堕胎法提起诉讼，该法律对怀孕6周后能检测到胎儿心跳的堕胎定为非法。据福克斯新闻报道，司法部长加兰（Merrick Garland）预计最早将于本周开始采取行动。而拜登政府的司法部，誓言在德克萨斯州的“心跳法案”之后捍卫妇女的堕胎权。美国最严格反堕胎法案在得克萨斯州正式生效从今年9月1日正式生效。美国司法部长贾兰德（Merrick Garland）9月9日表示：这是违宪的。司法部已经对德克萨斯州提起诉讼，要求废除这个州制定的所有堕胎法律。

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由于受民主党人和敦促对此事采取行动的堕胎权利团体的批评，加兰说司法部正在 "紧急"探索 "挑战德克萨斯州S.B.8法案的所有选项”，以保护妇女的权利。而《华尔街日报》首先报道了即将起诉的消息。

德州共和党州长阿博特（Greg Abbott）在5月签署的法律规定，一旦医务人员能够检测到胎儿的心跳，通常在6周左右，在许多妇女知道自己怀孕之前，就禁止了堕胎。而上周，美国最高法院在5:4的裁决中裁定，该法律继续有效。

但拜登抨击最高法院上周的裁决是 "对妇女宪法权利的空前攻击"。

拜登说，他正指示该委员会和白宫法律顾问办公室，发起 "整个政府的努力，以应对这一决定"，特别要求卫生与公众服务部和司法部 "看看联邦政府可以采取什么措施，以确保德克萨斯州的妇女能够获得受罗伊案保护的安全和合法的堕胎”。

德克萨斯州的法律，是自1973年最高法院作出具有重大影响的“罗伊诉韦德案裁决”以来，美国最严格的反对堕胎的法律，也是全国范围内共和党人更广泛地推动对堕胎施加新限制的一部分。

德克萨斯州的立法者制定了这项新法律，可避开联邦法院的审查，允许私人公民个人在州法院对参与堕胎的任何人提起民事诉讼，而不是对病人。此法律允许私人公民起诉堕胎提供者和任何参与协助堕胎的人。在其他情况下，这将包括任何驱动妇女到诊所进行堕胎的人。而根据该法律，任何成功起诉他人的人，都有权获得至少一万美元赔偿。