美国今夏以来天灾频仍，美国人饱受飓风洪水山火热浪侵袭

美国今年夏天以来，暴雨、山火、飓风、沿海洪水加剧，近三分之一美国人饱受打击；64%的人现居住地遭逢连日热浪侵袭。《华盛顿邮报》报导说，据官方纪录，6月起迄今至少388人死于飓风、洪水、热浪及山林野火。

广告 继续浏览后续

西北部太平洋沿岸高温屡破纪录；东部纽约新泽西强降雨把地下室公寓变成死亡陷阱；洪水把一对双胞胎婴儿由父亲的怀抱中冲走；山林野火燎烧500万亩森林；长期干旱逼得联邦官员不得不对科罗拉多河有史以来首度下达减少用水强制令。

联邦急难管理局(FEMA)前局长傅盖特(Craig Fugate)表示，有生以来未见过危机之多有如今年夏季；在天灾中幸存的人说，最近的灾祸为有生以来仅见；以往不认为自己因气候变迁将大难临头的人，突然一觉醒来，发现洪水就在自家窗外、雾霾弥漫于空中，不知哪里还有安全所在。

今年夏季真正的试练则在美国能否大举而迅速矫治温室气体排放。自工业时代发韧以来，地球暖化已超过摄氏1.1度；美国助长的暖化，远多于任何国家，1850年以来添加到大气层的二氧化碳，有四分之一来自美国焚烧化石燃料。

专家指出，假如人类不阻止地球继续暖化，不管投资在基建的金额有多大，都不管用；联合国最新气候变迁报告指出，人类要在2030年之前减少温室气体排放达半数，才有机会防止暖化最恶劣的打击，不那么做，人类便置身于更炎热、灾难更多的未来。“忧思科学家联盟”(Union of Concerned Scientists)资深气候学达尔(Kristina Dahl)指出，气候变迁的灾变发作，比科学界料想的还要快，自己从未预测过此时就会发生这么大的天灾。

《纽约时报》报道说：面对极端天候，国家其实脆弱不堪，由最大城市纽约惨遭洪灾而更为凸显；自2012年桑迪飓风(Hurricane Sandy)以来，纽约市便斥资百十亿美元来防范暴风雨，但种种投资面临大洪水来袭，作用似乎非常有限。