911恐袭：法国人仍挥之不去的一天

2001年9月11日，伊斯兰恐怖主义组织“基地”（Al Qaeda）在美国发动自杀式恐怖袭击，劫持民航客机撞击纽约世贸中心和华盛顿五角大楼，导致近三千人死亡，制造了震惊世界的“911”恐怖袭击事件。不到一个月，美国开始空袭阿富汗，试图推翻包庇基地组织的塔利班政权，从此开启了“美国历史上最长的战争”。

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2021年8月30日，美军完成从阿富汗撤出的任务，美国在阿富汗近20年的军事行动也尘埃落定。“911”恐怖袭击20周年临近，法国人回忆起2001年9月11日那一天，仍感到那是留下无法抹去痕迹的一天。

娜塔莉(Nathalie)接受法国媒体采访时回忆说：20年前的9月11日，她从大学校园开车回家。路上他从广播中得知有人攻击美国本土。

一回到家，她立即打开电视。展现在她眼前的是“一架被恐怖分子劫持的民航客机撞向美国纽约世界贸易中心一号楼”。娜塔莉(Nathalie)对法国记者表示：我被电视里播出的画面吓傻了! 再看下去，我亲眼看到有人跳窗坠楼。娜塔莉(Nathalie)表示：这种画面太恐怖了。她还告诉记者：从此以后，我眼中的世界和以前大不相同了！

珐妮(Fannie)是书店的一名雇员。2001年9月11日巴黎时间下午，小超市一名卖电视机的店老板急匆匆来到书店里，告诉她美国本土遭受攻击。珐妮(Fannie)几乎是奔跑着和店老板返回了商店。他们一起在电视机前一动不动地看姊妹楼在遭到攻击后相继倒塌；五角大楼局部结构也被损坏。珐妮(Fannie)告诉法国记者：她不觉得自己看到的是真的。现在回想起来，那天她所看到的是终身难忘的恐怖场面。

法国记者表示：当年几乎没有智能手机；推特等社交媒体也不像当今这样发达。那么电视机在报道911事件中就成了最快的媒体。

热娜维耶夫(Geneviève)20年前的9月11日正在从电视上看到在美国发生的一切。随后，她给每个孩子们逐一打电话，她觉得一场新的战争就要发生了。她还告诉记者：我从来不敢想人类还会发生如此不可想象的灾难。我难受得只有流泪，因为我不知道应该怎样来表达自己的不解和恐惧。

罗曼尔德（Romuald ）告诉记者：911恐袭如同就发生在昨天，让他历历在目。他回忆说：当天他正在一个超市采购。走过销售电视机货架时，他曾认为自己看到的对纽约世界贸易中心两座建筑的攻击是一部电影片。他当时还觉得灾难片拍得有想象力，很不错。

等到他采购完付款时，收银员忍不住地问他：你看到纽约发生的事情了吧？！太可怕了！

他才恍然大悟。原来自己看到的根本不是电影，而是正在美国发生的真事儿。但收银员给他提的问题，他无言以对。回到家里，他面对电视机整整坐了三个小时，根本不觉得渴；也感觉不到饿。

一名超市售货员回忆说：当时很多人伫立在超市的电视机前，他们都被美国遭恐袭的画面吓傻，人人都忘记自己是来采购的了。