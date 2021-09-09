911恐襲：法國人仍揮之不去的一天

2001年9月11日，伊斯蘭恐怖主義組織“基地”（Al Qaeda）在美國發動自殺式恐怖襲擊，劫持民航客機撞擊紐約世貿中心和華盛頓五角大樓，導致近三千人死亡，製造了震驚世界的“911”恐怖襲擊事件。不到一個月，美國開始空襲阿富汗，試圖推翻包庇基地組織的塔利班政權，從此開啟了“美國歷史上最長的戰爭”。

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2021年8月30日，美軍完成從阿富汗撤出的任務，美國在阿富汗近20年的軍事行動也塵埃落定。“911”恐怖襲擊20周年臨近，法國人回憶起2001年9月11日那一天，仍感到那是留下無法抹去痕跡的一天。

娜塔莉(Nathalie)接受法國媒體採訪時回憶說：20年前的9月11日，她從大學校園開車回家。路上他從廣播中得知有人攻擊美國本土。

一回到家，她立即打開電視。展現在她眼前的是“一架被恐怖分子劫持的民航客機撞向美國紐約世界貿易中心一號樓”。娜塔莉(Nathalie)對法國記者表示：我被電視里播出的畫面嚇傻了! 再看下去，我親眼看到有人跳窗墜樓。娜塔莉(Nathalie)表示：這種畫面太恐怖了。她還告訴記者：從此以後，我眼中的世界和以前大不相同了！

琺妮(Fannie)是書店的一名僱員。2001年9月11日巴黎時間下午，小超市一名賣電視機的店老闆急匆匆來到書店裡，告訴她美國本土遭受攻擊。琺妮(Fannie)幾乎是奔跑着和店老闆返回了商店。他們一起在電視機前一動不動地看姊妹樓在遭到攻擊後相繼倒塌；五角大樓局部結構也被損壞。琺妮(Fannie)告訴法國記者：她不覺得自己看到的是真的。現在回想起來，那天她所看到的是終身難忘的恐怖場面。

法國記者表示：當年幾乎沒有智能手機；推特等社交媒體也不像當今這樣發達。那麼電視機在報道911事件中就成了最快的媒體。

熱娜維耶夫(Geneviève)20年前的9月11日正在從電視上看到在美國發生的一切。隨後，她給每個孩子們逐一打電話，她覺得一場新的戰爭就要發生了。她還告訴記者：我從來不敢想人類還會發生如此不可想象的災難。我難受得只有流淚，因為我不知道應該怎樣來表達自己的不解和恐懼。

羅曼爾德（Romuald ）告訴記者：911恐襲如同就發生在昨天，讓他歷歷在目。他回憶說：當天他正在一個超市採購。走過銷售電視機貨架時，他曾認為自己看到的對紐約世界貿易中心兩座建築的攻擊是一部電影片。他當時還覺得災難片拍得有想象力，很不錯。

等到他採購完付款時，收銀員忍不住地問他：你看到紐約發生的事情了吧？！太可怕了！

他才恍然大悟。原來自己看到的根本不是電影，而是正在美國發生的真事兒。但收銀員給他提的問題，他無言以對。回到家裡，他面對電視機整整坐了三個小時，根本不覺得渴；也感覺不到餓。

一名超市售貨員回憶說：當時很多人佇立在超市的電視機前，他們都被美國遭恐襲的畫面嚇傻，人人都忘記自己是來採購的了。