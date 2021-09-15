时代杂志百大人物 习近平入选领袖类别

《时代杂志》2021年百大最具影响力人物（TIME100）名单揭晓，英国哈利王子与妻子梅根、美国职棒大联盟MLB洛杉矶天使队的日籍“二刀流”好手大谷翔平皆入选。

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《时代杂志》（TIME）9月15日公布编辑评选的TIME100完整名单，一共分为时代象徵（Icons）、先锋（Pioneers）、巨人（Titans）、艺术家（Artists）、领袖（Leaders）和革新者（Innovators）等6项类别。

英国哈利王子与妻子梅根（Prince Harry and Meghan）与大谷翔平都入选时代象征类。

米其林名厨、非营利组织世界中央厨房（World Central Kitchen）创办人安德瑞斯（Jose Andres）介绍，萨塞克斯公爵哈利王子与妻子梅根都是行动派，他们并未默默坐享财富。

两人透过旗下基金会Archewell Foundation把热情化为实践、透过媒体产制让无声者发声，还与非营利组织携手承担风险，协助那些需要帮助的群体，包括给予美国黑人女性和女孩心理健康支援、提供食物给印度与加勒比海天灾的灾民等。

安德瑞斯写道：“这个世界上每个人都对不认识的人有意见。公爵与公爵夫人却能对素不相识的人怀抱同情心，他们不只是发表意见，他们为受苦者奔走。”

由ESPN分析师、前美国职棒大联盟球星A-Rod罗德里格斯（Alex Rodriguez）撰写的专文介绍，大谷翔平本季展现出空前杰出表现，投打俱佳在大联盟内无与伦比，堪称当代贝比鲁斯（Babe Ruth）。

A-Rod写道，只有大谷翔平能创下同一季盗垒破20次、全垒打逾40支，投球时速还快达100英里，“如果你把科学怪人（Frankenstein）每项独特才能集结在同一名球员身上，就能得出大谷翔平”。

A-Rod写道，大谷翔平不仅场上表现过人，场下也是名绅士，队友谈到他都只有好话，与媒体和球迷关系也是一级棒。而且世人不难看出他很努力，年年精进直到今年一飞衝天，进场看他很容易就值回票价。

时代象征类别其他入选者，还包括网球好手大坂直美、美国流行乐歌手小甜甜布兰妮（Britney Spears）、俄罗斯反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）、美国乐坛天后桃莉芭顿（Dolly Parton）等人。

美国女歌手怪奇比莉（Billie Eilish）入选先锋类别。美国体操天后拜尔丝（Simone Biles）、苹果公司（Apple）执行长库克（Tim Cook）、韩国国宝级女演员尹汝贞（Yuh-jung Youn）入选时代巨人。

艺术家方面，英国女星凯特温丝蕾（Kate Winslet）、华人女导演赵婷、好莱坞女星史嘉蕾乔韩森（Scarlett Johansson）入选。

美国前任总统特朗普（Donald Trump）、现任总统拜登（Joe Biden）与副总统贺锦丽（Kamala Harris）、中国国家主席习近平、印度总理莫迪（Narendra Modi）入选领袖类别。

革新者类入选人士则包括台裔美国企业家、绘图晶片企业辉达（NVIDIA）共同创办人暨执行长黄仁勋。太空探索科技公司（SpaceX）老闆马斯克（Elon Musk）与日本著名建筑师隈研吾等也榜上有名。