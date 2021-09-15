美军最高司令遭曝密通中国给定心丸 特朗普吁逮捕法办：这是叛国罪！

军武官最高领导、参谋长联席会议主席米利因担心前总统特朗普的疯狂举动导致美中爆发战争，曾对中国军方高官表示“美国不会攻击中国”。美国媒体14日援引近日出版的美国著名记者鲍勃･伍德沃德等人的新书内容进行了报道。

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据共同社今天报道称，美军武官最高领导向特朗普前政府视为“战略竞争对手”的中国自行表示不会发起攻击的做法极其罕见，凸显出他对特朗普令人无法预测的行动抱有严重危机感。

据美媒报道的内容显示，对于特朗普有权下令使用的核武器，米利也向美军干部再次确认了相关步骤，并叮嘱称一旦接到使用命令必须通知自己。米利在美国总统大选前夕的去年10月30日致电中国中央军委联合参谋部参谋长李作成。因为有消息称特朗普的好战言论令中方感到事态严重，认为美军已开始准备攻击中国，米利否定了攻击的意图，并表示“即使发动攻击也会事先联系，不会突然袭击”。

据该报道，两人的第二次通话是在特朗普的支持者试图推翻大选结果的国会袭击事件后的今年1月8日。李作成对美国的政局不稳表示担忧，米利解释称：“我们是稳定的。不过，民主主义有时候会出现混乱。”据称李作成并未马上接受这一解释。

该报道称，伍德沃德是《华盛顿邮报》的记者，以上世纪七十年代对水门事件的调查报道而闻名。他还曾在2018年和去年9月出书曝光特朗普的内幕，成为热议话题。

据自由时报今天报道称，《华盛顿邮报》爆料，参谋首长联席会议主席米利（Mark Milley），在前总统特朗普连任失利后，私下主动两次致电中国解放军将领，保证美国不会攻击中国。美国共和党籍参议员卢比奥（Marco Rubio）警告，米利的行径已令“美国的国家安全和领导世界的能力处于危险之中，要求拜登总统立即将他解职；特朗普受访时回应，米利犯下叛国罪，应予以逮捕法办！

卢比奥是参院情报委员会中排名第一的共和党参议员，能接触顶级机密情报。他14日致函拜登，信中强调，米利不仅无视国家安全，“更令人震惊的是，报导显示米利将军干涉了文职总司令可以下令进行核打击的程序。”

卢比奥强调，密利这些行为表明，他明显缺乏健全的判断力，他敦促拜登立即将他解职解雇他。卢比奥说：“我不必告诉你，高阶军官泄露美国军事行动机密情报所带来的危险，但我要强调的是，这种颠覆行为，破坏了总统在与外国交往中谈判和运筹这个国家的国家权力工具的能力。”

由揭发水门案的传奇记者伍德沃德（Bob Woodward）与前《华盛顿邮报》记者柯斯塔（Robert Costa）撰写的新书揭露，米利担心特朗普失去理智，做出一连串预防开战的措施，包括两次致电中共中央军事委员会联合参谋部参谋长李作成，保证美国不会攻击中国。据指出，米利当时还召集参谋首长联席会议军官开会，他表示，如果特朗普下令攻击，他首先应该被第一个告知，还要求所有与会军官逐个表态“发誓”。

据卢比奥在信中写道：“这是一个危险的先例，未来可能会被米利将军或其他人使用。这有可能破坏美国文官控制军队的既定原则。”

据该报道，特朗普14日接受保守派电视台《新闻极限》（Newsmax）电话采访时回应对米利的爆料说：“如果这确实是真的，真是很难让人相信，他给中国打电话，做这些事情，并愿意向他们提供攻击情报信息，或在攻击之前（就提供情报），这是叛国罪。”

据自由时报，特朗普办公室随后发表书面声明，痛批米利是个“蠢蛋”（dumbass），并强调特朗普认为，若爆料属实，米利背着总统私通中国，该依叛国罪受审。