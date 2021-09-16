海地：总理危机未解 今再撤司法部长职

由于海地总理亨利被怀疑在暗杀袭击案发生后的几个小时内与2021年7月7日被杀害的若弗内尔·莫伊兹总统的主要嫌疑人之一进行了电话交谈，海地政局继续处于混乱状态。海地总理周三已经将要求起诉他的检察官撤职，海地总理今天也将司法部长撤职换人。

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据本台报道称，海地总理亨利在解雇了要求起诉他的检察官后，阿里尔-亨利今天又更换了司法部长。

据本台在太子港的通讯员Amélie Baron说，由于一名法官已经被任命负责调查若弗内尔·莫伊兹总统的谋杀案，相当于检察官的政府专员在法律上应该无权就该案提出任何要求。因此这成为海地总理阿里尔-亨利在9月14日星期二下午将该检察官解雇的理由。

7月7日，海地总统在其住所被一伙武装突击队员杀害，这次袭击的策划人身份仍然不明。

海地总理亨利没有具体说明理由，但在目前的局势下，突出了他的政府内部的深刻分歧，亨利又更换了他的司法部长洛克菲勒-文森特。现任内政部长李斯特-奎特尔被授予临时管理这一职务。

阿里尔-亨利仍然没有解释他被指控与谋杀总统若弗内尔·莫伊兹的一名嫌疑人暗杀发生后电话交谈事件，但他还是在星期三得到了国际社会的支持。驻海地的外国外交官在他的官邸与他举行了工作会议，晚上，由联合国、美洲国家组织（OAS）和主要使馆组成的核心小组发表声明，鼓励阿里尔-亨利、政界和民间社会努力寻找一个协商一致的协议。

据法新社稍早报道称，海地总统若弗内尔·莫伊兹7月遇刺身亡后，太子港检察官克劳德要求法官起诉新任总理亨利涉嫌犯案并禁止其出境，亨利星期三干脆开除克劳德，使得案情发展愈发扑朔迷离。

若弗内尔·莫伊兹（Jovenel Moise）2个多月前在私人宅邸遭枪手暗夜袭击身亡，总理亨利（Ariel Henry）今天开除检察官克劳德（Bed-Ford Claude）的决定，暴露海地政府高层之间的内讧。

克劳德认为亨利涉及此案，要求调查摩依士案的法官起诉他。数小时后，亨利宣布开除克劳德。亨利在一封公开信中表示：「我很高兴通知你，已决定终止你的职务。」

就在若弗内尔·莫伊兹遇害前几天，总统才提名亨利出任总理。

据该报道，克劳德之所以指控亨利涉案，是根据一段据称是亨利与其中一名主嫌在案发后数小时进行的电话通话。

克劳德对太子港法院行文指出，有充分证据显示起诉亨利具正当性，并应即将之定罪。在第二封信函中，克劳德要求禁止亨利出境，理由是亨利「在摩依士遇刺案涉有重嫌」。亨利已被要求接受调查，以厘清他在案发后数小时，与主嫌之一、也就是目前已遭通缉的前政府官员巴迪欧（Joseph Felix Badio）通电话的指控。

法新社说，海地警方侦办总统若弗内尔·莫伊兹遇刺案，迄今已逮捕44人，当中18名为退役哥伦比亚官兵。