海地：總理危機未解 今再撤司法部長職

由於海地總理亨利被懷疑在暗殺襲擊案發生後的幾個小時內與2021年7月7日被殺害的若弗內爾·莫伊茲總統的主要嫌疑人之一進行了電話交談，海地政局繼續處於混亂狀態。海地總理周三已經將要求起訴他的檢察官撤職，海地總理今天也將司法部長撤職換人。

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據本台報道稱，海地總理亨利在解僱了要求起訴他的檢察官後，阿里爾-亨利今天又更換了司法部長。

據本台在太子港的通訊員Amélie Baron說，由於一名法官已經被任命負責調查若弗內爾·莫伊茲總統的謀殺案，相當於檢察官的政府專員在法律上應該無權就該案提出任何要求。因此這成為海地總理阿里爾-亨利在9月14日星期二下午將該檢察官解僱的理由。

7月7日，海地總統在其住所被一夥武裝突擊隊員殺害，這次襲擊的策畫人身份仍然不明。

海地總理亨利沒有具體說明理由，但在目前的局勢下，突出了他的政府內部的深刻分歧，亨利又更換了他的司法部長洛克菲勒-文森特。現任內政部長李斯特-奎特爾被授予臨時管理這一職務。

阿里爾-亨利仍然沒有解釋他被指控與謀殺總統若弗內爾·莫伊茲的一名嫌疑人暗殺發生後電話交談事件，但他還是在星期三得到了國際社會的支持。駐海地的外國外交官在他的官邸與他舉行了工作會議，晚上，由聯合國、美洲國家組織（OAS）和主要使館組成的核心小組發表聲明，鼓勵阿里爾-亨利、政界和民間社會努力尋找一個協商一致的協議。

據法新社稍早報道稱，海地總統若弗內爾·莫伊茲7月遇刺身亡後，太子港檢察官克勞德要求法官起訴新任總理亨利涉嫌犯案並禁止其出境，亨利星期三乾脆開除克勞德，使得案情發展愈發撲朔迷離。

若弗內爾·莫伊茲（Jovenel Moise）2個多月前在私人宅邸遭槍手暗夜襲擊身亡，總理亨利（Ariel Henry）今天開除檢察官克勞德（Bed-Ford Claude）的決定，暴露海地政府高層之間的內訌。

克勞德認為亨利涉及此案，要求調查摩依士案的法官起訴他。數小時後，亨利宣布開除克勞德。亨利在一封公開信中表示：「我很高興通知你，已決定終止你的職務。」

就在若弗內爾·莫伊茲遇害前幾天，總統才提名亨利出任總理。

據該報道，克勞德之所以指控亨利涉案，是根據一段據稱是亨利與其中一名主嫌在案發後數小時進行的電話通話。

克勞德對太子港法院行文指出，有充分證據顯示起訴亨利具正當性，並應即將之定罪。在第二封信函中，克勞德要求禁止亨利出境，理由是亨利「在摩依士遇刺案涉有重嫌」。亨利已被要求接受調查，以釐清他在案發後數小時，與主嫌之一、也就是目前已遭通緝的前政府官員巴迪歐（Joseph Felix Badio）通電話的指控。

法新社說，海地警方偵辦總統若弗內爾·莫伊茲遇刺案，迄今已逮捕44人，當中18名為退役哥倫比亞官兵。