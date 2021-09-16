美国向国际捐赠新冠疫苗一亿一千万剂，是中国的三倍

2020年12月26日，德国Technisches Hilfswerk的员工将辉瑞疫苗重新分配到位于德国达辛疫苗接种中心的冷却运输箱中。周六，第一批冠状病毒疫苗已抵达欧盟各地。

美国国家广播公司商业频道(CNBC)报导：联合国的数字显示，美国通过新冠病毒疫苗实施计划（COVAX）或直接捐赠他国的新冠疫苗数量为1亿1444万2400剂，远远超出任何国家，是第二名中国3399万7000剂的三倍以上。

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日本以捐赠2325万1930剂位居第三，第四是印度捐赠901万5000剂，第五是英国捐赠688万6200剂。这些数据都是由公开消息汇整，实际捐赠有可能更多一些。

全世界约有80个国家收到来自美国的疫苗，主要为亚洲、非洲、中南美洲的发展中国家。亚洲是新冠病毒疫苗实施计划的最大获益者，孟加拉、印尼、巴基斯坦、菲律宾等均通过此机制得到超过1000万剂疫苗。

目前全球已捐赠2亿700万剂疫苗，但此数字远远低于世界卫生组织(WHO)独立专家小组的呼吁，该小组今年5月呼吁，富裕国家应该在今年9月1日前，捐赠低所得及中高、中低所得国家10亿剂疫苗，并在2022年年中前再捐10亿剂。

世卫近期设置新目标，要在今年9月前让所有国家至少有10%民众接种到一剂疫苗，年底要提高到40%，明年中提高至70%；然而，目前全世界还有约50个国家至少接种一剂的民众不到10%，整个非洲接种过疫苗的人口比率只有5.5%。

全球新冠疫苗“贫富悬殊”严重，富裕国家囤积疫苗可谓害人害己。经济学人智库(EIU)估计，疫苗接种缓慢将导致2022年至2025年间共2万亿3000亿美元的经济损失，其中三分之二得由新兴市场国家承担。世卫官员则说，疫苗接种缓慢是疫情一直肆虐不止的原因之一。