美国向国际捐赠新冠疫苗一亿一千万剂，是中国的三倍
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美国国家广播公司商业频道(CNBC)报导：联合国的数字显示，美国通过新冠病毒疫苗实施计划（COVAX）或直接捐赠他国的新冠疫苗数量为1亿1444万2400剂，远远超出任何国家，是第二名中国3399万7000剂的三倍以上。
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日本以捐赠2325万1930剂位居第三，第四是印度捐赠901万5000剂，第五是英国捐赠688万6200剂。这些数据都是由公开消息汇整，实际捐赠有可能更多一些。
全世界约有80个国家收到来自美国的疫苗，主要为亚洲、非洲、中南美洲的发展中国家。亚洲是新冠病毒疫苗实施计划的最大获益者，孟加拉、印尼、巴基斯坦、菲律宾等均通过此机制得到超过1000万剂疫苗。
目前全球已捐赠2亿700万剂疫苗，但此数字远远低于世界卫生组织(WHO)独立专家小组的呼吁，该小组今年5月呼吁，富裕国家应该在今年9月1日前，捐赠低所得及中高、中低所得国家10亿剂疫苗，并在2022年年中前再捐10亿剂。
世卫近期设置新目标，要在今年9月前让所有国家至少有10%民众接种到一剂疫苗，年底要提高到40%，明年中提高至70%；然而，目前全世界还有约50个国家至少接种一剂的民众不到10%，整个非洲接种过疫苗的人口比率只有5.5%。
全球新冠疫苗“贫富悬殊”严重，富裕国家囤积疫苗可谓害人害己。经济学人智库(EIU)估计，疫苗接种缓慢将导致2022年至2025年间共2万亿3000亿美元的经济损失，其中三分之二得由新兴市场国家承担。世卫官员则说，疫苗接种缓慢是疫情一直肆虐不止的原因之一。
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