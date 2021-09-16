美英澳成立新战略联盟 专家指为亚洲带来大变革

美国、英国、澳洲宣布建立防卫联盟，协助澳洲发展核动力潜舰，外界认为主要目的为反制中国。星媒引述专家分析，这不仅是美、澳关系的重大突破，也将为亚洲带来巨大改变。未来太平洋地区将成为潜舰世界的中心。

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据中央社今天引述消息报道说，美国总统拜登（Joe Biden）15日与英国首相强森（Boris Johnson）、澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）召开三方视讯联合记者会，宣布建立AUKUS战略伙伴关系。拜登表示，美、澳、英深化合作，因为三方都意识到确保印太区域长期和平稳定的必要性。根据澳洲政府网站资料，AUKUS战略伙伴关系的第一项重大计划是协助澳洲取得至少8艘核动力潜舰。

据新加坡外交部今天下午发布新闻稿表示，星国总理李显龙今天接到莫里森的来电，莫里森在电话中说明澳洲与美、英两国新成立的AUKUS伙伴关系。星国外交部指出，李显龙在电话中提及新加坡与澳洲、英国及美国长期的双边及多边关系，并期盼AUKUS为区域和平、稳定带来有建设性的贡献。

该报道称，尽管美、英、澳三方视讯联合记者会未直接提及中国，但外界普遍认为这项新合作的目标很明确，目的在因应中国日益增长的军事威胁。拜登也预计下周在华盛顿主办四方安全对话（Quad），澳洲、印度及日本领袖将亲自参加这场高峰会。

中央社说，对于这项三方合作，“海峡时报”（The Straits Times）引述华府智库哈德逊研究所（Hudson Institute）学者克罗宁（Patrick Cronin）分析指出，有鉴于美国将与澳洲共享科技涉及的敏感性，“这是美澳关系中的一大突破”。他说，这项合作“将大幅提升澳洲的潜舰能力”，也将对中国产生抗衡作用。据克罗宁分析，“这将为亚洲带来巨大改变”，不论好坏，估计从2030年代开始，太平洋地区将成为潜舰世界的中心。