受逮捕威胁 苹果和Google在俄罗斯选举前下架反对派开发的App

俄罗斯的"Smart Voting"选举应用程序已从App Store和Google Play中删除，反对派发言人称这是"政治审查"。在俄罗斯要求苹果和Google删除该应用程序，然后威胁罚款之后，苹果和Google已经在该国下架了这一应用程序。

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该应用程序旨在促进最有机会成功对抗现任者的候选人，由被监禁的反对派领导人阿列克谢·纳瓦尔尼设计。在选举投票开始前几小时，苹果和Google撤下了这一程序。

俄罗斯电信行业监管组织Roskomnadzor称，该应用促进了反腐基金会（FBK）的极端主义活动。开发者伊万·日丹诺夫在Twitter上将这一说法描述为"对常识的嘲弄"。

"删除应用程序的正式原因：承认FBK是一个极端主义组织，而FBK被认定为极端主义组织的方式不是法院，而是对常识的嘲弄。Google与苹果犯了一个巨大的错误。"

"从Google Play和App Store删除纳瓦尔尼的应用程序的决定非常令人失望的。"一位女发言人在Twitter上说。"这是一种政治审查行为，没有任何理由。"

苹果公司给开发者的信息说，"Smart Voting"将不再出现在该国的应用程序商店中，"因为它包含的内容在俄罗斯是非法的"。

俄罗斯此前曾因反垄断问题对苹果公司罚款1200万美元，公司目前正在提出上诉。