美国龙飞船载4素人“宇航员”仍在绕地球观光

美国首批全民间宇航员目前正在环绕地球轨道飞行。星期三(9月15日)晚间，太空探索技术公司(SpaceX)猎鹰9号(Falcon 9)运载火箭以壮观的方式将他们送入太空。按计划，太空观光日程3日，应于今天结束太空梦幻旅行返回地球。

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据法新社报道称，美国太空探索科技公司（SpaceX）15日晚在Inspiration4开创性任务中将4位全平民业余宇航员组员送上太空后，星期四首度对外报平安，表示组员都健康、开心，正舒适地休息中。

美国电商公司Shift4 Payments美籍创办人兼执行长艾萨克曼（Jared Isaacman）是在15晚带领3名太空菜鸟从佛罗里达州卡纳维尔角（Cape Canaveral）升空，进行为期3天的旅程，最后再降落于佛州外海。

由马斯克（Elon Musk）创办的SpaceX表示，这4名太空观光客「绕行地球5圈半，完成了第一轮科学研究，享用了2顿餐点」，接着上床入睡。马斯克发推文还透露他曾亲自和组员通话，并表示一切都很好。

消息说，4人醒来后将首度从「乘龙」（Crew Dragon）太空船圆顶向外看，这个大型观景圆顶取代了对接装置，首度被安装在这艘太空船上。

亿万富翁艾萨克曼、医师助理阿索诺（Hayley Arceneaux）、地球科学家普罗克特（Sian Proctor）及航太数据工程师森布罗斯基（Chris Sembroski）的目标高度为575公里，有时飞到590公里的高度，环绕地球轨道。这个高度比距离地球420公里远的国际太空站（International Space Station）还要深入太空，也比2009年哈伯太空望远镜（Hubble Space Telescope）维修任务以来、任何一名太空人从地球出发冒险的距离还要远。

据法新社，Inspiration4任务旨在替圣朱德儿童研究医院（St. Jude Children's Research Hospital）募款2亿美元，并研究外太空对太空人身体的生理影响。