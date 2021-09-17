美澳举行第31届2+2部长级磋商会议

美国国务卿安东尼-布林肯和国防部长劳埃德-奥斯汀于9月16日在华盛顿特区接待了澳大利亚外交部长兼妇女部长玛丽斯-佩恩和国防部长彼得-达顿，共同参加了第31届澳美部长级磋商会议（AUSMIN 2021）。根据美国国务院发布双边会议公报，两国2+2部长会议涉及印太战略，海洋自由航行，台湾问题以及新冠肺炎病毒疫情溯源等议题。

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据美国国务院稍后的公报称，美澳联盟仍然是稳定之锚，双方负责人重申印度-太平洋是美澳联盟的重点。 今年，在两国庆祝联盟成立70周年之际，美澳自豪地反思我们的伙伴关系所带来的和平与繁荣的遗产。 面对新冠肺炎病毒大流行病、气候变化以及对安全和稳定日益增长的威胁所带来的挑战，我们的友谊是坚定不移的。 我们共同的价值观和经验为应对这些挑战铺平了道路，提供了基于民主价值观的解决方案，促进对人权的尊重，并加强基于规则的国际秩序。

就印太合作，美国国务院公报称，美国和澳大利亚将继续推动和平、安全和繁荣，以确保一个开放、包容和有弹性的印太地区。 我们的盟友和伙伴是我们最大的战略资产，是实现我们在该地区集体目标的核心。 我们将在包括区域安全、基础设施、经济增长技术、民主复原力、人权、应对气候挑战和大流行病应对等优先领域寻求更紧密的合作。

两国部长重申了他们的承诺，即通过四国集团的努力，支持印太伙伴应对我们时代的决定性挑战。 四方已经通过四方疫苗伙伴关系在新冠肺炎病毒疫苗的生产和交付方面发挥了作用，并在其他核心区域挑战方面深化了合作，包括气候变化、关键和新兴技术、海上安全、基础设施、网络和打击虚假信息。 美国和澳大利亚致力于在各个层面定期开展四方合作，包括定于9月24日举行的第二次领导人峰会。 认识到四方的重要性和我们双边关系的紧密性，同行们欢迎确认美国和澳大利亚政府将资助富布赖特奖学金，该奖学金将关注我们在该地区安全和繁荣方面的共同利益。

该公报称，部长坚定地致力于东南亚、东盟中心地位和东盟主导的架构。 他们强调了东亚峰会作为该地区首要的、由领导人领导的应对战略挑战的论坛的作用，并表示将继续支持切实落实东盟的《印度-太平洋展望》。 负责人赞扬文莱作为东盟主席国所发挥的领导作用，并重申支持东盟领导的关新冠肺炎病毒疫情应对和恢复的倡议，包括东盟全面恢复框架和东盟新冠肺炎病毒疫情应对基金。

公报称，两国认识到湄公河次区域的重要性，并同意加强湄公河次区域国家的复原力、经济繁荣、清洁能源系统、卫生安全和善治对所有人都有利。 部长们确认了对湄公河保障计划的支持，注意到澳大利亚通过湄公河-澳大利亚伙伴关系提供的新资金和湄公河-美国伙伴关系的持续支持。 该计划将在新的能源和交通基础设施项目中促进强有力和一致的环境、社会和治理保障措施。

据公报说，两国部长仍然严重关切缅甸的局势。 负责人呼吁迅速恢复民主，在所有各方之间进行包容性对话，并立即提供不受阻碍的人道主义援助。 他们敦促停止暴力，释放政治犯和被任意拘留的人，包括澳大利亚教授肖恩-特内尔和美国记者丹尼-芬斯特。 双方都表示支持东盟主席国缅甸问题特使的任务，并鼓励东盟让缅甸对五点共识负责。

两国部长坚持认为，遵守国际法对于区域和国际稳定与繁荣至关重要。 他们强调，各国有能力根据《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在南海行使其海洋权利和自由，包括航行和飞越自由以及与这些自由有关的其他国际合法使用海洋的权利和自由的重要性。 负责人表示，他们打算加强合作，并与广泛的合作伙伴进行海上演习。 他们还决心与伙伴合作，应对 "灰色地带 "的活动。 各位秘书和部长对中华人民共和国（PRC）在南海毫无法律依据的扩张性海洋主张表示持续关注，呼吁中华人民共和国以符合《联合国海洋法公约》的方式实施包括《海上交通安全法》在内的相关国内立法，并重申2016年的仲裁裁决是最终裁决，对各方具有法律约束力。 负责人重申，他们强烈反对有争议地物的军事化和其他破坏稳定的行动，包括危险地使用海岸警卫队和海上民兵，以及试图扰乱其他国家的海上资源开发活动。

据美国国务院的公报，两国部长再次强调了台湾在印太地区的重要作用。 双方都表示有意加强与台湾的关系，台湾是一个领先的民主国家，也是两国的重要合作伙伴。 负责人强调他们支持台湾有意义地参与国际组织，在国家地位不是先决条件的情况下作为成员，在国家地位是成员先决条件的情况下作为观察员或受邀代表。 美国和澳大利亚重申，继续支持在不诉诸威胁或胁迫的情况下和平解决两岸问题。 美国和澳大利亚的同行们表示，他们共同致力于加强与台湾在太平洋地区的支持协调。

据公报称，两国部长申明，所有国家都应在不受外部胁迫的情况下自由做出安全、政治、外交和经济选择，他们认为美国和澳大利亚的密切协调对实现这一目标至关重要，包括支持印度太平洋地区的国家。 他们承诺继续正在进行的双边工作和与其他伙伴的工作，反对胁迫性地使用破坏基于规则的贸易的贸易和经济措施。

据美国国务院的公报，两国部长们讨论了新冠肺炎病毒疫情的破坏性影响，特别是对印度-太平洋地区的影响，并计划加强合作，支持在新冠肺炎病毒疫情后的世界中实现繁荣复苏。 他们再次承诺共同努力，在印度-太平洋地区扩大安全和有效的疫苗供应，包括通过新冠疫苗全球供应COVAX倡议，并继续密切协调，支持有效和公平的疫苗分配。 人类经历了新冠肺炎病毒疫情大流行带来的巨大的健康、社会和经济损失。 注意到安全有效的疫苗、新兴技术和国际合作的重要性，各位负责人重申了他们对促进恢复和建立复原力的承诺。

公报称，两国部长肯定了他们对多边和国际努力的承诺，以结束该大流行病，加强世界卫生组织和全球卫生架构，以及四方为扩大新冠疫苗的生产和交付而开展的工作。 两国部长强调，通过对国际和多边论坛的贡献，在新冠肺炎病毒疫情救济方面继续合作，对于协调太平洋国家的公平分配和支持至关重要。 负责人表示支持在不受干扰和不当影响的情况下对新冠肺炎病毒疫情大流行的起源进行透明和独立的分析和评估，并表示迫切需要进一步进行透明和基于科学的研究，包括在中国进行研究。