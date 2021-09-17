美澳舉行第31屆2+2部長級磋商會議

美國國務卿安東尼-布林肯和國防部長勞埃德-奧斯汀於9月16日在華盛頓特區接待了澳大利亞外交部長兼婦女部長瑪麗斯-佩恩和國防部長彼得-達頓，共同參加了第31屆澳美部長級磋商會議（AUSMIN 2021）。根據美國國務院發布雙邊會議公報，兩國2+2部長會議涉及印太戰略，海洋自由航行，台灣問題以及新冠肺炎病毒疫情溯源等議題。

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據美國國務院稍後的公報稱，美澳聯盟仍然是穩定之錨，雙方負責人重申印度-太平洋是美澳聯盟的重點。 今年，在兩國慶祝聯盟成立70周年之際，美澳自豪地反思我們的夥伴關係所帶來的和平與繁榮的遺產。 面對新冠肺炎病毒大流行病、氣候變化以及對安全和穩定日益增長的威脅所帶來的挑戰，我們的友誼是堅定不移的。 我們共同的價值觀和經驗為應對這些挑戰鋪平了道路，提供了基於民主價值觀的解決方案，促進對人權的尊重，並加強基於規則的國際秩序。

就印太合作，美國國務院公報稱，美國和澳大利亞將繼續推動和平、安全和繁榮，以確保一個開放、包容和有彈性的印太地區。 我們的盟友和夥伴是我們最大的戰略資產，是實現我們在該地區集體目標的核心。 我們將在包括區域安全、基礎設施、經濟增長技術、民主復原力、人權、應對氣候挑戰和大流行病應對等優先領域尋求更緊密的合作。

兩國部長重申了他們的承諾，即通過四國集團的努力，支持印太夥伴應對我們時代的決定性挑戰。 四方已經通過四方疫苗夥伴關係在新冠肺炎病毒疫苗的生產和交付方面發揮了作用，並在其他核心區域挑戰方面深化了合作，包括氣候變化、關鍵和新興技術、海上安全、基礎設施、網絡和打擊虛假信息。 美國和澳大利亞致力於在各個層面定期開展四方合作，包括定於9月24日舉行的第二次領導人峰會。 認識到四方的重要性和我們雙邊關係的緊密性，同行們歡迎確認美國和澳大利亞政府將資助富布賴特獎學金，該獎學金將關注我們在該地區安全和繁榮方面的共同利益。

該公報稱，部長堅定地致力於東南亞、東盟中心地位和東盟主導的架構。 他們強調了東亞峰會作為該地區首要的、由領導人領導的應對戰略挑戰的論壇的作用，並表示將繼續支持切實落實東盟的《印度-太平洋展望》。 負責人讚揚文萊作為東盟主席國所發揮的領導作用，並重申支持東盟領導的關新冠肺炎病毒疫情應對和恢復的倡議，包括東盟全面恢復框架和東盟新冠肺炎病毒疫情應對基金。

公報稱，兩國認識到湄公河次區域的重要性，並同意加強湄公河次區域國家的復原力、經濟繁榮、清潔能源系統、衛生安全和善治對所有人都有利。 部長們確認了對湄公河保障計畫的支持，注意到澳大利亞通過湄公河-澳大利亞夥伴關係提供的新資金和湄公河-美國夥伴關係的持續支持。 該計畫將在新的能源和交通基礎設施項目中促進強有力和一致的環境、社會和治理保障措施。

據公報說，兩國部長仍然嚴重關切緬甸的局勢。 負責人呼籲迅速恢復民主，在所有各方之間進行包容性對話，並立即提供不受阻礙的人道主義援助。 他們敦促停止暴力，釋放政治犯和被任意拘留的人，包括澳大利亞教授肖恩-特內爾和美國記者丹尼-芬斯特。 雙方都表示支持東盟主席國緬甸問題特使的任務，並鼓勵東盟讓緬甸對五點共識負責。

兩國部長堅持認為，遵守國際法對於區域和國際穩定與繁榮至關重要。 他們強調，各國有能力根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）在南海行使其海洋權利和自由，包括航行和飛越自由以及與這些自由有關的其他國際合法使用海洋的權利和自由的重要性。 負責人表示，他們打算加強合作，並與廣泛的合作夥伴進行海上演習。 他們還決心與夥伴合作，應對 "灰色地帶 "的活動。 各位秘書和部長對中華人民共和國（PRC）在南海毫無法律依據的擴張性海洋主張表示持續關注，呼籲中華人民共和國以符合《聯合國海洋法公約》的方式實施包括《海上交通安全法》在內的相關國內立法，並重申2016年的仲裁裁決是最終裁決，對各方具有法律約束力。 負責人重申，他們強烈反對有爭議地物的軍事化和其他破壞穩定的行動，包括危險地使用海岸警衛隊和海上民兵，以及試圖擾亂其他國家的海上資源開發活動。

據美國國務院的公報，兩國部長再次強調了台灣在印太地區的重要作用。 雙方都表示有意加強與台灣的關係，台灣是一個領先的民主政體，也是兩國的重要合作夥伴。 負責人強調他們支持台灣有意義地參與國際組織，在國家地位不是先決條件的情況下作為成員，在國家地位是成員先決條件的情況下作為觀察員或受邀代表。 美國和澳大利亞重申，繼續支持在不訴諸威脅或脅迫的情況下和平解決兩岸問題。 美國和澳大利亞的同行們表示，他們共同致力於加強與台灣在太平洋地區的支持協調。

據公報稱，兩國部長申明，所有國家都應在不受外部脅迫的情況下自由做出安全、政治、外交和經濟選擇，他們認為美國和澳大利亞的密切協調對實現這一目標至關重要，包括支持印度太平洋地區的國家。 他們承諾繼續正在進行的雙邊工作和與其他夥伴的工作，反對脅迫性地使用破壞基於規則的貿易的貿易和經濟措施。

據美國國務院的公報，兩國部長們討論了新冠肺炎病毒疫情的破壞性影響，特別是對印度-太平洋地區的影響，並計畫加強合作，支持在新冠肺炎病毒疫情後的世界中實現繁榮復蘇。 他們再次承諾共同努力，在印度-太平洋地區擴大安全和有效的疫苗供應，包括通過新冠疫苗全球供應COVAX倡議，並繼續密切協調，支持有效和公平的疫苗分配。 人類經歷了新冠肺炎病毒疫情大流行帶來的巨大的健康、社會和經濟損失。 注意到安全有效的疫苗、新興技術和國際合作的重要性，各位負責人重申了他們對促進恢復和建立復原力的承諾。

公報稱，兩國部長肯定了他們對多邊和國際努力的承諾，以結束該大流行病，加強世界衛生組織和全球衛生架構，以及四方為擴大新冠疫苗的生產和交付而開展的工作。 兩國部長強調，通過對國際和多邊論壇的貢獻，在新冠肺炎病毒疫情救濟方面繼續合作，對於協調太平洋國家的公平分配和支持至關重要。 負責人表示支持在不受干擾和不當影響的情況下對新冠肺炎病毒疫情大流行的起源進行透明和獨立的分析和評估，並表示迫切需要進一步進行透明和基於科學的研究，包括在中國進行研究。