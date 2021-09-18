上万海地人聚集美墨边境，美国又现难民危机

上万主要是海地人的难民聚集在德克萨斯州境内美墨边境的 Del Rio河桥下, 2021年9月16日

美墨边境的德克萨斯州德尔里奥市（Del Rio）近日涌入1万多名海地难民，使美国又出现难民危机，市长宣布该市进入紧急状态

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据CNN等媒体报道，德尔里奥市长洛萨诺（Bruno Lozano）说，这些移民挤在美国海关与边境保护局（CBP）在德尔里奥国际大桥下的管制区。这座桥横跨连接美墨两国的里奥格兰德河（Rio Grande）。罗洛萨诺说，这些人是想留在美国，因为海地正苦于政治动荡，上月又发生大地震。

目前这些人在等待美国海关与边境保护局处理，但这个隶属于国土安全部的机构正被从墨西哥越境抵美的中南美洲移民和数以万计的阿富汗难民压得喘不过气来。

洛萨诺表示，涌入德尔里奥地区的移民太多，边境巡逻队也已不堪负荷。

海关与边境保护局在声明中表示，绝大多数单身移民和许多家庭都会被驱逐。在野的共和党和执政的民主党都呼吁拜登尽快采取行动，但拜登至今未置一词。拜登政府今年7、8月在边境记录到超过20万名非法移民，是10年来最多。

海地总统莫伊斯（Jovenel Moise）7月初遭暗杀身亡，海地政局陷入混乱。拜登7月底决定让当时没有美国签证的海地人待在美国，因此吸引了更多海地人来美。

德州州长阿博特（Greg Abbott）表示，在无证移民人数激增的情况下，他已指示德州公共安全厅和德州国民警卫队关闭美墨边境的六个入境点。阿博特称美墨边境的危机令人胆寒。不过，关闭国境关口的权限并不在德州政府，联邦海关与边境保护局表示，他们无意关闭边境。