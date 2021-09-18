拜登日程忙：下周联大讲话翌日召集全球疫情峰会

据美国白宫透露说，美国总统拜登将于22日与世界各国领袖举行线上疫情峰会。拜登预定21日在联合国大会发表演说。此前消息称美国总统拜登正在推动全球领导人支持结束新冠疫情的远大目标，包括确保到2022年全球70%人口接种疫苗。

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据法新社引述美国白宫消息说，美国总统拜登将于22日与世界各国领袖举行线上疫情峰会。而此前一天，拜登预定21日在联合国大会发表演说。

据白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）周五在声明中说，这场会议是关于我们共同扩大及加强对抗新冠肺炎病毒疫情行动，将寻求达成共同愿景对抗病毒。

据法新社，这场峰会将在联合国大会期间举行，目前未提供与会者相关细节。

即使部分公卫相关非政府组织和其他人士抱持怀疑态度，拜登仍将美国定位为全球抗疫领头羊，推动全球施打疫苗。

据莎琪在声明中说，这场峰会将以世界各国领袖和部长先前在七大工业国集团（G7）、20国集团（G20）及「获取抗议机制加速计划」（Act Accelerator）之类的集会讨论结果为基础，广纳公民社会、非政府组织、慈善家和业界，与世界各国领导人达成共同愿景齐抗新冠病毒疫情。

据该报道，美国到目前为止是全球最大疫苗捐助国。

拜登21日在纽约联合国总部举行的联合国大会发表演说后，预定将返回白宫主持疫情峰会。

稍早，路透社报道称，美国力争世界领导人支持全球新冠疫苗接种率70%目标。该报道说，根据一份美国文件草案，美国正在推动全球领导人支持结束新冠疫情的远大目标，包括确保到2022年全球70%人口接种疫苗。

联合国大会本周开议，美国计划在大会期间举行虚拟新冠峰会，这份三页的纲要是针对受邀参加新冠峰会的国家、国际组织和民间行业组织。该文件还要求有能力的国家再捐赠10亿剂疫苗，并加快交付已承诺的20亿剂疫苗。

白宫副新闻秘书Karine Jean-Pierre证实了前述的70%疫苗接种目标，但未提供有关峰会或文件的进一步细节。最先报导上述新目标的纽约时报指出，美国上周已向世界各国领导人发出了峰会邀请。

美国这份文件呼吁较富裕的国家确保在2021年及2022年分别提供至少30亿美元及70亿美元，用于疫苗准备和对抗疫苗怀疑论。

该报道称，其他关键目标包括确保在2021年底之前，每周接受检测的人口比例至少达到0.1%，并建立应对病例激增的医疗量能，以确保所有医护人员2021年能够获得口罩等个人防护装备。