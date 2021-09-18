拜登21日联大演讲 疫情、气候与人权将为主题

美国总统拜登9月21日将前往位于纽约市的联合国总部，在这个国际组织的一般性辩论中发表他就任总统后的首次演讲。根据白宫的消息，拜登总统将为此演讲在纽约停留一天，但不会如以往的美国总统停留数日与其他重要的国家领导人会晤。

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由于全球疫苗接种率的不同和对新冠病毒变种传播的担忧，近200位各国领导人或外交官参与的为期一周（9月21日至9月27日）的会议，将以亲临会场与视频发言相结合的方式进行。

按照惯例拜登总统作为东道国元首排第二个发言。第一个是巴西。中国代表排在9月25日下午发言。

强调联合国等国际机构的重要性将是拜登要传递的信息之一。他的“美国回来了”的主调将与前总统特朗普“美国优先”形成鲜明对比。拜登上任后美国已重新加入了特朗普宣布退出的联合国教科文组织和联合国人权理事会。

美国驻联合国大使琳达‧托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）9月17日表示，拜登总统将谈到美国的首要任务：结束新冠大流行；应对气候变化与气候危机；捍卫人权、民主和以规则为基础的国际秩序。托马斯-格林菲尔德表示，这三个挑战都是跨越国界的，涉及地球上的每一个国家。

一年前，由于疫情肆虐以及疫苗还未问世，前总统特朗普是通过视频在联合国一般性辩论中发言。一年后，美国已有超过一半人口接种了两剂疫苗，拜登总统将亲临联大会场发言。

美国已经向60个国家捐赠了1亿1千万剂疫苗。拜登总统将宣布与疫情作斗争的进一步的措施，并考虑就疫苗供应主持一个多边会议。

疫情仍对美国和全球构成最大挑战，全球有42%人口至少接种了一剂疫苗，但贫困国家这一比率低于2%。世界卫生组织批评富裕国家囤积疫苗。疫苗短缺也将成为本届联大辩论的主题之一。