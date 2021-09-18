新冠疫情未了 联合国大会各国首脑来是不来？

尽管有对新冠肺炎病毒疫情的担忧，约100名领导人预计下周将在纽约参加联合国年度大会，联合国希望借此机会对世界上非常危险的疫情局势发出警报。除了美国疫情仍未平息，反对打疫苗的领袖也不顾批评，坚持要去联大，比如巴西总统，引发关注。美国劝阻各国首脑谨慎而行，但联合国则希望召开规模可观的峰会。

广告 继续浏览后续

据联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯说，世界必须恢复信心。他认为，当今世界的地缘战略分裂是一个障碍。古特雷斯说，世界 "确实处于非常危险的境地，我们需要向政治领导人发出警醒"。

美国人乔-拜登、巴西人贾伊尔-博尔索纳罗、土耳其人雷杰普-塔伊普-埃尔多安、德国人弗兰克-瓦尔特-施泰因迈尔、英国人鲍里斯-约翰逊、以色列人纳夫塔利-贝内特和委内瑞拉人尼古拉斯-马杜罗等人已经宣布他们要到联大。

但法国总统马克龙没有，他的随行人员以健康限制来解释马克龙的放弃。与其他领导人选择视频发言不同，法国总统选择让他的外交部长代表法国发言。

美国驻联合国大使琳达-托马斯-格林菲尔德承认，东道国美国担心这次会议将成为冠状病毒的 "超级传播事件"。古特雷斯说，华盛顿以与新冠病毒有关的理由劝阻其他国家的国家元首和政府首脑前来。

自2020年3月以来，古特雷斯还说，"我非常自豪"，纽约的联合国总部 "从来都是鼓励战胜疫情的场所，我希望这将继续下去，"

去年的外交盛会大多是虚拟的，因为美国实施的检疫不鼓励旅行。"我们不能再这样做了，"在联合国的大使们说，"我们必须表明联合国的存在。”

当然，联合国已经设定了严格的条件：防护装置和距离疏远，每个代表团在联合国现场最多只能有7个人，在大会的圆形会场最多只能有4个人，并且尽量减少双边会谈。

但纽约市警告说，它将要求代表们提供疫苗接种证明，认为联合国大院只是一个会议中心，就须遵守与纽约其他室内空间相同的规则。

纽约的防疫规定立即引起了一些国家的不满：俄罗斯谴责了一项 "明显的歧视性 "措施，巴西总统贾伊尔-博尔索纳罗说他即使没有接种疫苗也会来。

一位不愿透露姓名的联合国官员告诉法新社说，"这将是一场关乎平等的战斗。这位联合国官员说，从本质上讲，大国不是来见对方的，是小国来见大国的。

俄罗斯和中国据信将只由一名政府官员代表。国际危机组织智囊团的理查德-高文认为，一项缩小的规模动作旨在向华盛顿表明，你拜登的上台对他们的立场没有什么影响。

据这位官员说，美国总统将希望强调 "保护由美国领导的世界秩序不受中国竞争影响的必要性"，并呼吁美国的盟友 "不要把中国视为多边体系中的另一个领导者"。

然而，自1月以来，这些盟友，特别是欧洲盟友，对特朗普的粗暴和孤立主义管理后没有任何明显的变化感到惊讶。

已重新落入塔利班之手的阿富汗将成为许多讨论的中心，以聚焦捍卫妇女的权利并防止该国陷入经济和人道主义危机。关于谁将代表阿富汗发言的猜测仍在继续。

此外还有缅甸和几内亚，前者由一个不被国际社会承认的军政府领导，后者则是最近发生的政变之地。这三个国家的发言被安排在9月27日的辩论结束后。但一般认为，空椅子的选择可能会胜出。

应对全球变暖和新冠肺炎病毒疫情大流行是周一和周三两次峰会的主题，也将成为讨论的核心，伊朗和利比亚问题也是如此。

关于疫情与疫苗，联合国秘书长古特雷斯说："有的国家80%的人口接种了疫苗，有的国家只有2%的人口接种了疫苗，这是绝对不可接受的。” 据古特雷斯告诉法新社，经济复苏也是不公正的，如此不公平的"，它造成了北方和南方之间的分裂，这在应对气候变化的斗争中已经很明显。