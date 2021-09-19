CIA曾警告美军8月29日攻击目标有儿童 但晚了几秒

美国有线电视新闻网（CNN）引述3名知情人士报导，美军8月29日为防阿富汗首都喀布尔机场遭恐怖攻击而炸毁一辆汽车，中央情报局（CIA）紧急告知车内恐有儿童，但已来不及。时间仅差几秒钟。

广告 继续浏览后续

据中央社今天引述CNN消息指，CIA曾警告美军攻击目标有儿童，但晚了几秒。美军因认为，这辆白色丰田（Toyota）Corolla汽车对于主导喀布尔（Kabul）机场撤离行动的美国部队构成迫切威胁，因此出动无人机投下一枚地狱火导弹（Hellfire missile）将它炸毁。但这起行动造成10名阿富汗平民死亡，包括7名儿童。接下来几周，美军虽承认可能有些平民死于攻击，但坚称行动具正当性，因攻击目标确认属于恐怖分子。

不过，经过数周媒体报道对这起攻击提出质疑后，美国国防部17日承认，遭炸毁车辆内并无任何人如原本认为隶属恐怖组织呼罗珊伊斯兰国（ISIS-K）。美军中央司令部司令麦肯锡（Kenneth McKenzie）在五角大厦记者会上直截了当说：“这是一场错误。”

如今又有消息人士透露，在美军朝这辆白色丰田汽车发射一枚飞弹后，美军接获中情局警告，车辆所在地点很可能有平民，且车内可能有儿童；但为时已晚，数秒钟后飞弹击中目标。

目前仍不清楚，美军是否事先通知情报单位军方决定攻击这辆车，出手理由是情势迅速发展不得不行动。美军称这样的做法叫“动态”打击，即现场指挥官有权可不按指挥系统向上通报便发动攻击。在一些情况下，美军可能要求情报单位“派任务”由无人侦察机或其他资产来监视目标，例如一辆车或一个特定地点，此时情报单位便会和国防部即时分享收集到的资讯。但最后做出攻击决定的还是美军地面部队指挥官。

该报道称，一些消息人士说，由于拜登（Joe Biden）政府正在衡量，在美军已撤出阿富汗之下，未来该如何打击当地目标，上述沟通不良案例，凸显拜登政府现在迫切需要做的一个决定，也就是未来攻击任务该由国防部或中情局负责？