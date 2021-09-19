CIA曾警告美軍8月29日攻擊目標有兒童 但晚了幾秒

美國有線電視新聞網（CNN）引述3名知情人士報導，美軍8月29日為防阿富汗首都喀布爾機場遭恐怖攻擊而炸毀一輛汽車，中央情報局（CIA）緊急告知車內恐有兒童，但已來不及。時間僅差幾秒鐘。

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據中央社今天引述CNN消息指，CIA曾警告美軍攻擊目標有兒童，但晚了幾秒。美軍因認為，這輛白色豐田（Toyota）Corolla汽車對於主導喀布爾（Kabul）機場撤離行動的美國部隊構成迫切威脅，因此出動無人機投下一枚地獄火導彈（Hellfire missile）將它炸毀。但這起行動造成10名阿富汗平民死亡，包括7名兒童。接下來幾周，美軍雖承認可能有些平民死於攻擊，但堅稱行動具正當性，因攻擊目標確認屬於恐怖分子。

不過，經過數周媒體報道對這起攻擊提出質疑後，美國國防部17日承認，遭炸毀車輛內並無任何人如原本認為隸屬恐怖組織呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）。美軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）在五角大廈記者會上直截了當說：“這是一場錯誤。”

如今又有消息人士透露，在美軍朝這輛白色豐田汽車發射一枚飛彈後，美軍接獲中情局警告，車輛所在地點很可能有平民，且車內可能有兒童；但為時已晚，數秒鐘後飛彈擊中目標。

目前仍不清楚，美軍是否事先通知情報單位軍方決定攻擊這輛車，出手理由是情勢迅速發展不得不行動。美軍稱這樣的做法叫“動態”打擊，即現場指揮官有權可不按指揮系統向上通報便發動攻擊。在一些情況下，美軍可能要求情報單位“派任務”由無人偵察機或其他資產來監視目標，例如一輛車或一個特定地點，此時情報單位便會和國防部即時分享收集到的資訊。但最後做出攻擊決定的還是美軍地面部隊指揮官。

該報道稱，一些消息人士說，由於拜登（Joe Biden）政府正在衡量，在美軍已撤出阿富汗之下，未來該如何打擊當地目標，上述溝通不良案例，凸顯拜登政府現在迫切需要做的一個決定，也就是未來攻擊任務該由國防部或中情局負責？