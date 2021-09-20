加拿大人周一前往投票站，决定特鲁多的政治前途

加拿大人周一投票，以决定是否给与即将卸任的总理特鲁多第三个任期，还是选择温和的保守党人士奥图尔。法新社的报道指出，加拿大的此次提前立法选举，结果很难预测，非常不确定。

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加拿大是个拥有六个时区的国家，第一批投票站于当地时间上午8点30分、格林威治标准时间11点在加拿大东部的纽芬兰和拉布拉多开门。太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省的最后一批选民则必须在晚上7点、格林威治标准时间周二凌晨2点之前将选票放入投票箱。

在经过为期36天的闪电式选战之后，特鲁多和奥图尔这两位主要候选人中午前在摄像机前把他们的选票投进了票箱。但两人将不得不耐心等待，当天晚上是有可能不会知道获胜者的名字的，因为，两人的得票有可能会非常接近，而且，大量选民选择了提前投票或者是邮寄投票。

不过，特鲁多在蒙特利尔投票站的出口处表示说，他很“沉静”。特鲁多告诉法新社说，“我们在竞选中非常努力，加拿大人正在做出重要的选择。”

加拿大的此次提前立法选举是由特鲁多引发的，8月中旬时，特鲁多宣布提前选举，试图夺回他两年前失去的议会多数席位。

但是，根据民意调查，似乎特鲁多正在输掉赌注，2015年的“特鲁多迷”的局面似乎是遥不可及的……根据民意调查，特鲁多的投票意向有31%，而前不久还不为人所知的他的竞争对手，其投票意向也和特鲁多一样。