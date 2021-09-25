佛洛伊德压颈致死案 最后期限日肖万决定上诉

美国前警察肖万（Derek Chauvin）以膝盖压住非裔男子佛洛伊德（George Floyd）颈部致死，被判谋杀和过失致死罪成立，他提出14项申诉，指这场高调审判充满偏见不公。45岁白人警察肖万以膝盖压住佛洛伊德的颈部将近10分钟，无视于他的呼救，导致佛洛伊德最终身亡。肖万于今年6月被判处超过22年有期徒刑。他23日晚间在期限最后一天向明尼斯达州地区法院提出上诉。

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美国佛洛伊德压颈致死案，谋杀定罪前警察上诉。据法新社说，46岁非裔男子佛洛伊德在2020年5月被警方执法致死，他被压颈的影片曝光后，引发美国数十年来最大规模的种族示威抗议。

45岁白人警察肖万以膝盖压住佛洛伊德的颈部将近10分钟，无视于他的呼救，导致佛洛伊德最终身亡。肖万于今年6月被判处超过22年有期徒刑。他23日晚间在期限最后一天向明尼斯达州地区法院提出上诉。肖万指控明州的审判偏颇不当，对陪审团成员选择等多项议题提出抗议。

他同时指控法庭「滥用裁量权」，包括拒绝审判延后或改期，以及拒绝隔离陪审团。

肖万和3名同事因为佛洛伊德涉嫌在明尼阿波利斯（Minneapolis）一家商店使用一张20美元假钞而将他逮捕。他们将他上铐并压制在地。佛洛伊德死前不断呼救，「我不能呼吸」。这个场景被一名年轻女子拍下上传后，迅速传遍全世界。

肖万在上诉文件中说，他目前没有收入，也没有法律代理人。他先前在审判期间的费用由法律辩护基金支付，在他被判刑后已经终止。

法新社说，肖万在审判的6周期间没有错过一次出庭，但他引用美国宪法第五修正案的权利，不得在任何刑事案件中被迫自证其罪，并没有作证。

肖万的辩护律师称，他当时动作符合警方程序，佛洛伊德的死亡是因为使用毒品导致的健康问题。不过，在4月的法庭上，陪审团仅花了不到10小时，就判处他谋杀罪名成立。

肖万被起诉的3项罪名均被判处有罪，包括一项二级谋杀罪名、一项三级谋杀罪名，以及一项二级过失致死罪。