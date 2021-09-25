佛洛伊德壓頸致死案 最後期限日肖萬決定上訴

美國前警察肖萬（Derek Chauvin）以膝蓋壓住非裔男子佛洛伊德（George Floyd）頸部致死，被判謀殺和過失致死罪成立，他提出14項申訴，指這場高調審判充滿偏見不公。45歲白人警察肖萬以膝蓋壓住佛洛伊德的頸部將近10分鐘，無視於他的呼救，導致佛洛伊德最終身亡。肖萬於今年6月被判處超過22年有期徒刑。他23日晚間在期限最後一天向明尼斯達州地區法院提出上訴。

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美國佛洛伊德壓頸致死案，謀殺定罪前警察上訴。據法新社說，46歲非裔男子佛洛伊德在2020年5月被警方執法致死，他被壓頸的影片曝光後，引發美國數十年來最大規模的種族示威抗議。

45歲白人警察肖萬以膝蓋壓住佛洛伊德的頸部將近10分鐘，無視於他的呼救，導致佛洛伊德最終身亡。肖萬於今年6月被判處超過22年有期徒刑。他23日晚間在期限最後一天向明尼斯達州地區法院提出上訴。肖萬指控明州的審判偏頗不當，對陪審團成員選擇等多項議題提出抗議。

他同時指控法庭「濫用裁量權」，包括拒絕審判延後或改期，以及拒絕隔離陪審團。

肖萬和3名同事因為佛洛伊德涉嫌在明尼阿波利斯（Minneapolis）一家商店使用一張20美元假鈔而將他逮捕。他們將他上銬並壓制在地。佛洛伊德死前不斷呼救，「我不能呼吸」。這個場景被一名年輕女子拍下上傳後，迅速傳遍全世界。

肖萬在上訴文件中說，他目前沒有收入，也沒有法律代理人。他先前在審判期間的費用由法律辯護基金支付，在他被判刑後已經終止。

法新社說，肖萬在審判的6周期間沒有錯過一次出庭，但他引用美國憲法第五修正案的權利，不得在任何刑事案件中被迫自證其罪，並沒有作證。

肖萬的辯護律師稱，他當時動作符合警方程序，佛洛伊德的死亡是因為使用毒品導致的健康問題。不過，在4月的法庭上，陪審團僅花了不到10小時，就判處他謀殺罪名成立。

肖萬被起訴的3項罪名均被判處有罪，包括一項二級謀殺罪名、一項三級謀殺罪名，以及一項二級過失致死罪。