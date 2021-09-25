委内瑞拉对立双方今是否重续墨西哥谈判引注意

委内瑞拉政府和反对派原定于周五在墨西哥恢复的第三轮会谈，因总统马杜罗的代表缺席而被推迟。委内瑞拉官方消息说，马杜罗的特使今天抵达墨西哥时就可以举行。委内瑞拉官方没有解释迟到原因。委内瑞拉官方接受与反对派谈判是希望解除国际社会的制裁；而反对派希望谈判获得举行自由透明选举。

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据法新社今天报道称，委内瑞拉政府和反对派原定于周五在墨西哥恢复的第三轮会谈，因总统马杜罗的代表缺席而被推迟。根据一份来自墨西哥首都的公报，反对派代表注意到权力机构代表的缺席，但重申他们致力于推进这一对话进程。

一位接近委内瑞拉政府代表团的人士向法新社证实了这一推迟。该消息人士在加拉加斯匿名说，由挪威斡旋的这一轮会谈的开始时间已经推迟，但第一次会议将在周六今天马杜罗的特使抵达墨西哥时举行。

反对派的谈判代表已经在墨西哥首都。

关于尊重法治的新会议的议程也比前几次会议雄心勃勃，前几次会议得以扫清障碍，并在一些次要问题上达成了两项协议包括抗病毒疫苗的筹资机制等议题。

今年8月，委内瑞拉政府和反对派开始谈判，试图让该国走出困境。

据法新社说，一方面，政府希望取消那些不承认马杜罗总统选举的国家实施的制裁。另一方面，反对派希望获得自由和透明的选举，以便在11月举行地区选举，尤其是在2024年举行总统选举。