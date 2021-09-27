拜登促在拉丁美洲开展项目抗衡一带一路

美国官员本周将前往拉丁美洲考察基础设施项目，准备与中国国家主席习近平耗资数万亿美元的“一带一路”倡议相抗衡。

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据路透社今天报道说，美国计划在拉丁美洲开展项目，与中国“一带一路”相抗衡。据美国官员称，由拜登总统的副国家安全顾问Daleep Singh率领的一个外交和发展官员代表团正在哥伦比亚，他们计划与哥国总统杜克(Ivan Duque)会面，然后在本周稍晚前往厄瓜多尔和巴拿马。

该代表团的任务是将七国集团(G7)国家6月宣示的国际基础设施投资倡议“重建更美好的世界”(B3W)变为现实。这是几个计划的“聆听之旅”中的第一个。官员们表示，除了会见杜克、厄瓜多尔总统Guillermo Lasso和巴拿马官员外，此次访问还将让美国官员与民间部门、民间社团和“传统边缘化群体”对话。官员们表示，该倡议关注的领域包括气候、健康、数字技术和性别平等等。

据拜登政府的一位高级官员透露，美国计划在明年年初正式启动B3W倡议，包括公布一些初始项目的细节。目前还没有决定该计划最终将分配多少资金。

路透社说，中国的“一带一路”倡议涉及广泛的发展和投资计划。有100多个国家同中国签署了铁路、港口、公路等“一带一路”项目合作协议。