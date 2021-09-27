重回家园 康明凯：知道有这么多人关注 真的很令人感动

加拿大两个迈克尔其中之一的康明凯（Michael Kovrig）及其家人在回到他的居住地多伦多后接受了媒体的采访。康明凯在表达了对其支持者和所有加拿大人的感谢后，并称“这真的很令人感动，知道有这么多人知道这个情况，关心这个情况，真的帮助我们度过了一个非常困难的时期。”

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康明凯表示，“我只想说，非常感谢所有加拿大人的巨大支持，以及这么多人为帮助迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）和我回家而做出的所有努力。”康明凯的妻子纳吉布拉（Vina Nadjibulla）对看到他安全和健康地回到家中表示感谢和欣慰。这对夫妇于2017年分居，但纳吉布拉一直在领导争取康明凯获释的努力。

纳吉布拉说，“这是难以置信的一天”。她向加拿大环球新闻电视台表示，“我无话可说。”纳吉布拉说，“就在两周前，我们为他们行走--为他们的自由走了7,000步--而现在他们在这里，在加拿大终于自由了。”9月5日，两个迈克尔 的家人和支持者参加了“自由七千步”声援游行，家属们在当时介绍说，“康明凯每天在牢房里都会走7000步，以保持他的身心健康。斯帕弗使用瑜伽、冥想和锻炼来保持坚强”。

回到多伦多后，康明凯现在期待着把所有这些都抛在脑后，与朋友和家人重新联系起来，并“看到加拿大的所有美景”。纳吉布拉说，这是一个疗伤和休息的时间。她说，“我们把他们带回家，这是因为所有的加拿大人，他们在每一步都和我们在一起。”

当被问及他们计划如何庆祝这一天时，康明凯说，“在过去的24个多小时里，我的睡眠时间大约只有两个小时，所以我现在还没有任何令人兴奋的计划。”

居住在韩国首尔的斯帕弗的老朋友兹韦茨洛特(Jacco Zwetsloot)告诉媒体称，他没有想到孟晚舟获释后，这两个人这么快就被释放了。韦茨洛特说，“这超出了我最疯狂的想象，这是令人难以置信的消息。”他说，“我只是很高兴这个过程已经结束，迈克尔的磨难已经结束，他已经回到卡尔加里和他的家人在一起。”

斯帕弗的另一位朋友邓巴（Jonathan Dunbar）说，“这件事的结局就像它开始时一样突然”。邓巴在2006年第一次见到斯帕弗，他说，很想听听他的老朋友斯帕弗在过去三年里在中国经历了什么。邓巴说，“我想知道发生了什么，他经历了什么，他对所有这些经历的看法是什么”。