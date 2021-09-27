重回家園 康明凱：知道有這麼多人關注 真的很令人感動

加拿大兩個邁克爾其中之一的康明凱（Michael Kovrig）及其家人在回到他的居住地多倫多後接受了媒體的採訪。康明凱在表達了對其支持者和所有加拿大人的感謝後，並稱“這真的很令人感動，知道有這麼多人知道這個情況，關心這個情況，真的幫助我們度過了一個非常困難的時期。”

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康明凱表示，“我只想說，非常感謝所有加拿大人的巨大支持，以及這麼多人為幫助邁克爾·斯帕弗（Michael Spavor）和我回家而做出的所有努力。”康明凱的妻子納吉布拉（Vina Nadjibulla）對看到他安全和健康地回到家中表示感謝和欣慰。這對夫婦於2017年分居，但納吉布拉一直在領導爭取康明凱獲釋的努力。

納吉布拉說，“這是難以置信的一天”。她向加拿大環球新聞電視台表示，“我無話可說。”納吉布拉說，“就在兩周前，我們為他們行走--為他們的自由走了7,000步--而現在他們在這裡，在加拿大終於自由了。”9月5日，兩個邁克爾 的家人和支持者參加了“自由七千步”聲援遊行，家屬們在當時介紹說，“康明凱每天在牢房裡都會走7000步，以保持他的身心健康。斯帕弗使用瑜伽、冥想和鍛煉來保持堅強”。

回到多倫多後，康明凱現在期待着把所有這些都拋在腦後，與朋友和家人重新聯繫起來，並“看到加拿大的所有美景”。納吉布拉說，這是一個療傷和休息的時間。她說，“我們把他們帶回家，這是因為所有的加拿大人，他們在每一步都和我們在一起。”

當被問及他們計畫如何慶祝這一天時，康明凱說，“在過去的24個多小時里，我的睡眠時間大約只有兩個小時，所以我現在還沒有任何令人興奮的計畫。”

居住在韓國首爾的斯帕弗的老朋友茲韋茨洛特(Jacco Zwetsloot)告訴媒體稱，他沒有想到孟晚舟獲釋後，這兩個人這麼快就被釋放了。韋茨洛特說，“這超出了我最瘋狂的想象，這是令人難以置信的消息。”他說，“我只是很高興這個過程已經結束，邁克爾的磨難已經結束，他已經回到卡爾加里和他的家人在一起。”

斯帕弗的另一位朋友鄧巴（Jonathan Dunbar）說，“這件事的結局就像它開始時一樣突然”。鄧巴在2006年第一次見到斯帕弗，他說，很想聽聽他的老朋友斯帕弗在過去三年裡在中國經歷了什麼。鄧巴說，“我想知道發生了什麼，他經歷了什麼，他對所有這些經歷的看法是什麼”。