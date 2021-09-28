白宫前发言人出书，描述特朗普发脾气时“非常恐怖”

根据美国媒体周二发表的书摘，特朗普担任总统时的一名白宫女性发言人在一本书中描述了前总统特朗普发脾气时非常恐怖，这名前发言人表示，只有通过给特朗普播放他最喜欢的音乐才能让他平静下来。

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这名白宫前发言人叫斯蒂芬妮·格里沙姆（Stephanie Grisham），她从不参加那些报道白宫事务的记者们参加的每日新闻发布会。她写了一本书，名叫“我现在就回答你的问题”。在这本书中，她描述了一个喜怒无常、说谎、城府很深，性别歧视的特朗普。

法新社报道，斯蒂芬妮·格里沙姆在2019年7月至2020年4月期间担任白宫发言人，然后她担任前第一夫人梅拉尼娅的办公室主任。

《纽约时报》报道，斯蒂芬妮·格里沙姆在书中说，为了平息特朗普这位亿万富翁的“让人非常恐怖的”愤怒，白宫指定了一个人来给特朗普播放其最喜欢的歌曲，包括从音乐剧《猫》中摘录的“记忆”这首歌。这个被指定放音乐的人，大家都昵称他为“音乐人”。

《华盛顿邮报》则报道，这位白宫前发言人描述说，特朗普曾经让一名女员工进入他的空军一号机舱，看他的臀部。

这名于2020年1月6日在国会大厦遭到袭击时辞职的前发言人还表示，前总统特朗普在2019年接受了结肠镜检查，但特朗普向公众隐瞒了这一事件。

根据《华盛顿邮报》和《纽约时报》发表的书摘，斯蒂芬妮·格里沙姆还描述了前第一夫人梅拉尼娅在特朗普与一名色情女演员的婚外情曝光后，她对她丈夫的敌意越来越大。在这起丑闻发生后，梅拉尼娅要求在她公开露面时有一位漂亮的士兵陪同，以激怒她的丈夫。