美军参谋长联席会议主席米利将军澄清从来没有怀疑过特朗普心智有问题

美国参谋长联席会议主席马克-米利将军今天周二否认他怀疑前总统特朗普在任期结束时的精神状态，保证他与中国同行的通话旨在减少与北京的紧张关系，与政府保持一致。

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据法新社今天发自华盛顿消息说，美军参谋长联席会议主席米利将军周二否认他怀疑前总统唐纳德-特朗普在任期结束时的精神状态，他说， "我确信，特朗普总统并不打算攻击中国，我的直接责任是代表部长，告知总统的命令和意图。"他保证说："我当时的任务就是缓和局势（......），告知我们不打算攻击你们。”

在《华盛顿邮报》的两名记者鲍勃-伍德沃德和罗伯特-科斯塔披露了米利在上次总统选举前后与中国同行的秘密接触后，米利将军处于争议的中心，据他们说是因为米利对特朗普的精神健康感到担忧。

在最近出版的《危险》一书中，《华盛顿邮报》的两名记者鲍勃-伍德沃德和罗伯特-科斯塔声称，米利将军在1月份与民主党众议院议长南希佩洛西的电话交谈中，默许了南希佩洛西称特朗普心智 "不正常"。

佩洛西在特朗普的支持者于1月6日袭击国会大厦后，曾打电话给米利将军，以确保总统不能使用核密码。据米利称，"我向她解释说，总统是唯一拥有发动核攻击的权力，总统并不是单独一人完成程序。我没有资格来确定美国总统的精神状态。"

米利是首次就此事对国会议员进行解释。米利补充说：发动核打击，"这是有步骤、规定和程序的。"

米利将军还否认曾秘密向中国同行李作成将军打过两次电话，并向中国将军保证美国不会突然袭击中国，并向他保证美国国家是稳定的。

据米利解释说："10月30日和1月8日的电话都经过协调，先是与国防部长马克-埃斯佩尔，然后是与代理部长克里斯托弗-米勒。”

据米利补充说，这些电话是由于情报信息促使我们得出结论，中国担心遭到美国的攻击"。

据米利称，"我的忠诚是绝对的。"

但共和党议员们要求将米利解职，因为他越权了。

法新社说，不过，9月15日该书摘录发表后，拜登总统重申了他对米利将军的信任。

该消息没有确指美国国会是否就此召开听证会。