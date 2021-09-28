美军罕见接洽俄罗斯军方借用基地监测阿富汗恐怖威胁

美国官员说，国防部高级军官与俄罗斯国防部长讨论了俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)提出的利用其在中亚的军事基地应对阿富汗出现的任何恐怖威胁的提议。美国参谋长联席会议主席米利和俄罗斯总参谋长格拉西莫夫上周在赫尔辛基会面。

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据华尔街日报今天报道称，美国询问俄罗斯有关使用其军事基地监测阿富汗恐怖威胁的提议。美国官员说，美国参谋长联席会议主席米利(Mark Milley)上周三与俄罗斯总参谋长格拉西莫夫(Valery Gerasimov)会谈时，应总统拜登(Joe Biden)的国家安全委员会工作人员的要求提出了这个问题。

美国官员说，格拉西莫夫在赫尔辛基会谈期间没有做出任何表态。克里姆林宫发言人未予置评。

在美国军队撤离阿富汗后，拜登政府正在寻求加强监测和应对阿富汗潜在恐怖主义危险的能力。

该报道称，虽然美国和俄罗斯都对恐怖主义威胁感到担忧，但与俄罗斯在反恐方面合作的想法充满了挑战，尤其是在政治上。美国国会几年前制定了一项法案，规定只要俄罗斯军队还在乌克兰，美国和俄罗斯军队就不能进行密切合作，除非国防部长发出特别豁免令。

美国和俄罗斯军方高层上周的讨论源于6月16日拜登和普京在日内瓦举行的峰会。据美国官员和俄罗斯报纸Kommersant称，普京提出了在俄罗斯基地接待美国军方人员的想法。美国官员说，这促使国家安全委员会工作人员要求米利澄清，普京只是在提出一个论点，还是在暗示一个严肃的提议。

华尔街日报说，预计米利和美国国防部长劳埃德·奥斯汀(Lloyd Austin)今天周二将面临国会议员就五角大楼从阿富汗撤军计划提出的尖锐质询。在出席参议院军事委员会听证会时，米利将可能还会面临有关特朗普政府最后几周与格拉西莫夫的讨论以及与中国军方对等官员的通话的问题。