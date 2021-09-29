特鲁多：将在未来几周内分享关于华为5G决定

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）9月28日向媒体表示，希望“在未来几周内”分享关于是否禁止中国通讯巨头华为公司参与加拿大5G无线网络推广的决定。

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华为是世界上最大的智能手机供应商，在加拿大有业务往来，多年来一直想在该国帮助建立5G网络。然而，加拿大政府尚未决定是否允许这家中企与加拿大网络公司合作创建5G网络。周二下午，特鲁多在记者会上被问及为什么他的政府没有禁止华为，以及是否打算禁止华为。加拿大是“五眼联盟”中仅剩未明确禁止华为参与5G网络建设的成员国。

对此，特鲁多告诉记者说，“我们实际上已经看到，许多加拿大电信公司，如果不是所有的公司，已经开始将华为从他们的网络中移除，并正在以不涉及他们这个公司的方式向前发展”。他说，“我们继续权衡和研究不同的选择，但毫无疑问，我们将在未来几周内作出宣布。”

加拿大创新﹑科学及工业部长的发言人在给加媒“环球新闻”的一份电子邮件声明中写道，其目标是确保“加拿大网络保持安全和可靠”，政府“不会在国家安全问题上妥协”。虽然邮件没有具体提到华为，但发言人指出，它“将考虑技术和安全因素，包括我们的安全机构的建议，并考虑我们的盟友和合作伙伴的决定。”

加拿大创新﹑科学及工业部在邮件中表示，“我们的政府一直很清楚，它将采取一种考虑到重要的国内和国际因素的方法，并将为加拿大人做出最好的决定。”

报导指，自2019年加拿大大选以来，特鲁多政府就一直在拖延这一决定。2020年11月，特鲁多投票反对一项保守党的动议，要求他的政府在30天内宣布关于华为参与加拿大5G网络的作用的决定。该动议以179-146票通过。2020年，在美国和英国决定禁止华为之后，加拿大公共安全部的一位发言人说，政府正在“仔细评估未来5G技术涉及的安全挑战和潜在威胁”。

据CTV报导，一些加拿大的外交官和国际安全专家猜测，特鲁多政府之所以迟迟不做决定，是因为斯帕弗（Michael Spavor）和康明凯（Michael Kovrig）的命运不确定，而且直接禁止华为可能会使已经很紧张的局势变得更糟。现在这两个人获得了自由，执政的自由党将面临更大的压力。

据《环球邮报》27日报导，加拿大外交部证实，虽然两个迈克尔的故事已经结束，但仍有115名加拿大人因各种指控被关押在中国，至少有四人面临死刑。有一个人据称已经十多年没有消息了。对于这些加拿大人，专家们怀疑渥太华是否有能力，或愿意代表他们向中国政府施压。

在刚刚过去的加拿大大选期间，保守党曾誓言要正式实施对华为的禁令。加拿大保守党领袖奥图尔（Erin O'Toole）长期以来一直呼吁特鲁多更积极地应对中国在加拿大和世界舞台上的影响力威胁。