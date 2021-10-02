斯帕弗获释返加后首发声明：我很高兴终于和家人团聚了

日前从中国获释回到加拿大的两名加国公民之一的斯帕弗（Michael Spavor）10月1日首度通过声明表示，“我很高兴终于和家人团聚了”。

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斯帕弗通过加拿大外交部发表声明说，“我很高兴终于和家人团聚了。当我开始理解我们从加拿大人和世界各地的人那里得到的持续支持时，我感到很惭愧，谢谢你们。”他说，“我很欣赏在外面和我周围的简单事物”。

据悉，斯帕弗和另一名从中国获释的加国公民康明凯(Michael Kovrig)在华关押期间被囚禁在不同的监狱中，其中大部分时间是在单独监禁中度过的。加拿大外交部发表的声明中还附有一张微笑的斯帕弗和他兄弟的大灰狗的照片。加拿大外交部表示，“现在，家属要求你们继续尊重他们的隐私--将不会提供进一步的评论。”

在朝鲜和中国工作过的商人斯帕弗与前加拿大外交官康明凯在中国被关押了近三年后于上周返回了加拿大。这“两个迈克尔”是在华为首席财务官孟晚舟与美国检方达成暂缓起诉协议并获释的几个小时后被中国当局释放的。他们两人在2018年12月以间谍罪被中国当局拘留。在他们被抓的几天前，加拿大应美国当局的要求在温哥华国际机场逮捕了正在转机的孟晚舟。

当地时间9月25日清晨，斯帕弗与康明凯乘坐加拿大皇家空军的飞机从中国飞抵斯帕弗的家乡卡尔加里，并受到了在机场停机坪等待的加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）和外长马克·加诺（Marc Garneau）等官员的迎接。康明凯稍作休整后乘机返回了他的家属居住地多伦多。

在抵达多伦多国际机场后，康明凯告诉记者说他的心情“非常好”。 他说，“能回到加拿大的家真是太棒了。我非常感谢所有为我们两个人回家而努力工作的人。”