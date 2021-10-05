加州大量石油被冲上海滩 官方展开调查

调查加利福尼亚州最大漏油事件之一的官员正试图确定将572,807升(126,000 加仑)重质原油喷入太平洋的海底管道是否是被一艘船的锚所损坏。根据洛杉矶和长滩港的网站，这两个港口是美国最繁忙的两个集装箱港口。这两个港口加在一起每天受理100多艘货船，这些货船通过并停泊在该海底管道经过的区域。

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海岸警卫队少校珍妮·沙耶(Jeannie Shaye)说：“我们正在研究造成漏油的是否可能是一艘船的锚，但这一点目前处于评估阶段。”

与此同时，加利福尼亚州亨廷顿海滩的居民表示，当局对海岸附近的这起大规模漏油事件反应迟缓。

污染了海滩并对野生动物构成威胁的这次漏油事件据信是由于一个水下输油管的泄漏造成的。

居民们说，他们在周五晚上注意到了油迹和石油气味，但直到周六下午才得到回应。他们说，直到周六晚上，拥有这条管道的石油公司Amplify Energy Corp.才将其关闭。

在周一发布的一份新闻稿中，这家能源公司说，他们在周六发现了石油泄漏，并立即通知了美国海岸警卫队，并启动了它的石油泄漏应对方案。该公司关闭了这条管道，并派出了一辆远程操作载具来帮助寻找泄露的源头。

环境组织“橙郡海岸守护者”(Orange County Coastkeeper)的主席、亨廷顿海滩居民加里·布朗(Garry Brown)说：“当(石油)飘到海滩时，它已经造成了巨大的损害。我们感到沮丧的是，假如迅速做出反应，这本来是可以避免的。”

据报道，超过57.2万升的原油已经泄漏，其中一些被冲到沿海的橙郡。亨廷顿海滩市长金·卡尔(Kim Carr)表示，该地区的几个海滩已经关闭，而且可能会持续数周或数月的时间。

为了应对这次漏油事件，美国海岸警卫队领导的工作人员部署了撇油器和围油栏，试图控制漏油造成的损害。特别令人担忧的是占地10公顷的湿地塔尔伯特沼泽(Talbert Marsh)。

代表受影响地区的共和党联邦众议员朴银珠(Michelle Steel)已经请求拜登总统宣布这次泄漏是一场灾难，以便联邦资金可以被用于清理工作。

“这是一场非常严重的灾难，”她对美国有线电视新闻网(CNN)说。

白宫新闻秘书莎琪(Jen Psaki)周一回答了记者关于这次漏油的问题。