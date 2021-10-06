布林肯呼吁北京停止针对台湾的“挑衅和破坏稳定”的行动

针对中国军方连日来持续以大机群侵扰台湾西南防空识别区，正在巴黎访问的美国国务卿布林肯（Antony Blinken）接受彭博电视台访问时，呼吁北京停止针对台湾的“挑衅和破坏稳定”的行动。

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就中国空军在10月1日到4日期间出动149架次军机，进入台湾西南防空识别区，布林肯星期三（10月6日）说：“我们看到的中国行动具有挑衅性，而且潜在地破坏稳定，”“我的希望是这些行动将会停止，因为总是存在误判和沟通不畅的可能性，而这是危险的。” “非常重要的是不应有人以武力采取改变现状的单方面行动，”“我们需要看到中国停止这样的行动。”

这之前，美国白宫和国务院分别发声，谴责北京对台湾的军事恫吓、挑衅和对地区和平稳定的威胁，强调对台湾的承诺与支持坚若磐石，而且将继续向台湾提供其防卫所需的武器装备。英国、日本和澳大利亚也都发表声明，抨击北京对台湾施加军事压力。

台湾问题一直被北京视为美中关系中最敏感、最重要的问题。台湾总统蔡英文在星期二出版的《外交事务》双月刊上撰文称，台湾如果落入中国之手，将对亚洲和平造成“灾难性”的后果；而一旦受到威胁，台湾将竭尽全力捍卫自己。

台湾的国防部长邱国正也表示，目前的台海紧张情势是他入伍以来最糟糕的。他星期三表示，中国军方将在2025年具备对台湾发动全面入侵行动的实力。

而特朗普时代担任白宫国安顾问、退役陆军中将麦马斯特（Herbert Raymond McMaster）对于中国军机多次侵扰台湾西南防空识别区（ADIZ）一事警告：“台湾局势“逐渐进入非常危险的时期”，特别是有必要关注明年北京冬奥结束后的状况”。

对于正在瑞士举行的沙利文与杨洁篪间的闭门会谈，可能讨论为拜习峰会进行准备，布林肯说，“我们要看看。”

布林肯除了谈到台海的紧张情势外，还对目前困扰中国的恒大集团债务危机发表了看法。他呼吁北京以“负责任”的行动，处理恒大债务危机可能带来的影响。