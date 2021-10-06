美参议员: 应驱逐300名俄外交官

17名美国参议员，包括两个委员会中的首席民主党人和共和党人，一同致信拜登总统。他们表示，如果克里姆林宫不向驻俄美方发放更多签证，美国应驱逐在美的300名俄国外交官。

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参议院外交关系委员会和情报委员会的领导人，包括民主党人梅嫩德斯（Bob Menendez）、沃纳（Mark Warner）和共和党人里施（Jim Risch）、卢比奥（Marco Rubio）与其他13名参议员签署了这封信件（PDF），并于10月5日将信件公诸于众。

他们在信中说：“俄罗斯必须发放足够的签证，使俄罗斯驻美外交官的人数和美国驻俄外交官的人数达成平衡。”他们说，目前两国的外交官人数，存在着不平等的现象。

“如果（俄罗斯）不采取行动，我们敦促你开始驱逐俄罗斯外交官”，参议员们补充说，“我们相信这样一个步骤将是合理和对等的”。

议员们在信中指出，俄罗斯长期以来一直把美国大使馆在当地雇用的俄罗斯工作人员，算作“美国外交官”。美国多届政府都接受了这一观点，并将其纳入外交人员的计算之中。

“这导致有400多名俄罗斯外交官分布在美国各地，然而，美国在俄罗斯的外交人员只有约100名美国人。”信中写道。

参议员们认为，多达300名俄罗斯外交官应被送回他们的国家。然而，这也意味着华盛顿和莫斯科之间的紧张局势，可能因大使馆人员配置的争议而急剧升级。

2021年8月1日，俄罗斯禁止美国驻莫斯科大使馆保留、雇用第三国或俄罗斯工作人员，仅保安人员不在此限。这迫使美国大使馆解雇了182名雇员和数十名约聘人员。

议员在信中指出，俄罗斯单方面的行动，危及美国大使馆的日常运作，以及服务在俄罗斯生活、工作或旅行的美国人的能力。同时，它也破坏了美国使馆人员，代表美国政策利益，执行关键工作的能力。

议员们呼吁，拜登政府应向俄罗斯明确表示，这种外交不对等将引发后果，如果置之不理，可能会让俄方得寸进尺。

“俄罗斯政府对我国驻莫斯科大使馆的一连串行动，构成了重大的国安风险，并严重影响了大使馆的运作能力”，信中说，“对这些行动缺乏相称的回应，只会招致俄罗斯更多的对立行为。”

他们对拜登说：“我们要求你的国家安全团队立即采取具体措施，通过采取负责任的、相称的和立即的行动，来回应俄罗斯政府进行的挑衅，为美国驻莫斯科大使馆提供它所需要的人员编制和支持。”

今年早先，拜登政府驱逐了10名俄罗斯外交官，并对几十名个人和公司实施制裁，原因是俄罗斯涉嫌干预美国大选、发动大规模网络攻击、欺凌乌克兰等恶意行为。