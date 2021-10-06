美海军将公布新战略指南 部长坦言中国是最大威胁

美国海军部长德尔托罗5日表示，他将于本周稍晚发布新的战略指南，首要任务就是维持海上优势。他也坦言，中国就是海军和五角大厦密切关注的最大威胁。

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8月上任的卡洛斯‧德尔托罗（Carlos Del Toro）在马里兰州安纳波利斯（Annapolis）海军学院告诉学员：“你们听到很多关于北京强化军事实力的消息，这有充分的理由。从网路能力到反卫星飞弹，到综合防空系统，再到反舰弹道飞弹，中国在各个领域都持续发展。”

德尔托罗表示，中国海军拥有全球规模最庞大的舰队，约有350艘舰艇，中国的部队还包括数以百计海警和海上民兵船隻。

德尔托罗说：“随着“反介入/区域拒止”（anti-access/area-denial，A2/AD）能力的发展，北京现已威胁到我们在第一岛链国际水域作战的能力。”他意指印太地区关键战略区域。

他说，美国海军需要数量恰当且能互相搭配的平台与武器，以应对未来的“全方位”威胁。

根据即将发布的战略指南，德尔托罗的另项优先要务是“强化国际伙伴关系”。他称，其他国家也受到中国威胁，他们将带来有助促进共同利益并威慑北京的各项能力与作战技能。

德尔托罗说，美国海军要与澳洲、印度、菲律宾、印尼等国密切合作，并为台湾提供自卫所需武器和技术，这些措施至关重要。

他表示：“中国可能环顾四周，然后说：‘我们没有朋友，没有海上盟友会与我们合作’…希望这样能阻止他们追求有些人所说的终极目标，也就是攻下台湾。”

除了维持海上优势，应对气候变迁也名列德尔托罗的优先要务。他指出：海岸线后退、海冰融化、极端天气和自然资源限制都可能助长国际冲突。

他说：“气候危机是一股破坏全球稳定的力量，我们必须与盟友和伙伴一起，为其可能的影响做好计划和准备。”

在演说中，德尔托罗提到的最后一项优先要务则是“人民赋权”，这包括增加对职业军人教育、招募和延长服役年限的投资等等。