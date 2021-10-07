辉瑞BNT疫苗正式向美国申请5至11岁紧急使用授权

美国药厂辉瑞（Pfizer）10月7日宣布，已正式向美国食品暨药物管理局（FDA）申请旗下新冠疫苗对5至11岁儿童接种的紧急使用授权（EUA）。

广告 继续浏览后续

法新社报导，在Delta变异株掀起的最新一波新冠疫情中，儿童感染人数增多。因此若要让学生持续到校上课并终止疫情，儿童能够接种疫苗被视为重要一步。

为此，辉瑞与疫苗合作伙伴德国BioNTech公司9月底开始将相关数据呈报美国食药局。美国食药局上週表示，已安排专家委员会26日开会检视资料，再决定是否给予授权。

辉瑞7日在推特（Twitter）发文表示，他们和BNT已“正式递交对5至12岁以下儿童接种我们COVID-19疫苗的紧急使用授权申请”，并“致力于与美国食药局合作，终极目标是协助儿童免于受到这个严重公共卫生威胁的伤害”。

路透社报导，白宫防疫协调官齐安兹（Jeff Zients）7日说，一旦联邦卫生监管当局批准，对儿童接种辉瑞疫苗11月就可上路。

辉瑞宣布消息后，齐安兹告诉美国有线电视新闻网（CNN）：“我想我们大家都同意，让5至11岁儿童能够接种一支安全有效的疫苗，确实是我们对抗疫情的重要下一步。”