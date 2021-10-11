美海军工程师及妻子涉嫌出售核潜艇机密被捕

美国司法部10月10日通过声明宣布，一名来自马里兰州的美国海军核工程师及其妻子涉嫌试图出售核潜艇相关机密信息在西弗吉尼亚州，遭到联邦调查局（FBI）和海军罪案调查处（NCIS）逮捕。

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美国司法部的声明介绍称，在将近一年的时间里，42岁的工程师乔纳森·托贝（Jonathan Toebbe）在他45岁的妻子戴安娜·托贝的帮助下，向一个他们认为是外国势力代表的人出售有关美海军核动力潜艇设计的机密数据信息。实际上，这个人是一名美国联邦调查局特工扮演的卧底。托贝夫妇在一份刑事诉讼中被指控违反了美国《原子能法》。

据悉，托贝是美国海军部的一名雇员，曾担任核工程师，被分配到海军核推进计划，也称为“海军反应堆”。他持有美国国防部颁发的有效国家安全许可，可以接触到机密数据。托贝从事并接触到有关美国海军核动力推进项目的信息，包括与核动力舰艇反应堆的军事敏感设计元素、运行参数和性能特征有关的信息。

据法庭文件显示，2020年4月1日，托贝向一个外国政府发送了一个包裹，列出了宾夕法尼亚州匹兹堡的收信地址，其中包含一个机密数据样本和关于建立秘密关系以购买更多机密数据的指示。法庭文件指出，此后，托贝开始通过加密电子邮件与一个他认为是外国政府代表的人通信。但这个人实际上是美国联邦调查局的一名卧底探员。托贝将这种通信持续了几个月，这导致了一项出售机密数据以换取数万美元加密货币的协议。

2021年6月8日，卧底探员向托贝发送了1万美元的加密货币以表诚意。此后不久，6月26日，托贝夫妇来到西弗吉尼亚州的一个地方。在那里，托贝将一张包含潜艇核反应堆相关文件的SD卡藏在半块花生酱三明治中，而他的妻子则负责望风。在取回SD卡后，卧底探员向托贝发送了2万美元的加密货币付款。作为回报，托贝向该探员发送了SD卡的解密密钥。经调查人员对这一SD卡的审查显示，其包含与潜艇核反应堆有关的机密数据。

声明称，8月28日，托贝在弗吉尼亚州东部再次采用“死信箱”的手法传递一张SD卡，这次他将卡藏在一个口香糖包装中。在向托贝支付了7万美元的加密货币后，美国联邦调查局的探员收到了该卡的解密密钥。其同样也包含与潜艇核反应堆有关的机密数据。最终，托贝在西弗吉尼亚州的第二个地点将另一张SD卡放在预先安排的 “死信箱”交接地点时，调查人员于10月9日逮捕了夫妇二人。他们将于12日在西弗吉尼亚州联邦法院出庭。

根据美国军方提供的简历显示，托贝在2020年12月19日退伍前曾被授予海军/海军陆战队嘉奖勋章、国防服务勋章和全球反恐战争服务勋章。