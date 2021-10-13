古巴反对派再呼吁上街抗议

古巴反对派坚持要求在11月15日举行示威。在一场历史性的愤怒抗议运动三个月后，古巴政府于10月12日星期二拒绝批准这次和平游行。该政权指责组织者想在美国的鼓动支持下推翻现政权。

广告 继续浏览后续

据本台报道说，尽管有禁令，古巴的反对派仍坚持呼吁在11月15日进行示威抗议。政府谴责反对派是 "挑衅"，并声称示威的组织者得到了美国的鼓动支持，以实现政权更迭。

官方的这些指责，被导演尤尼奥-加西亚Yunior Garcia拒绝并否认，他是Archipielago平台的领导人之一，该平台是游行抗议的发起源头，吸引汇集了所有政治派别立场的人，他对RFI解释说，“抗议，首先是一次反对暴力的游行，反对最近一段时间里的暴力，特别是7月11日的暴力"。

7月11日星期日，古巴经历了一个历史性的日子。全国各地发生了前所未有的示威活动，人们高呼 "自由 "和 "打倒独裁政权"。示威向古巴总统吹响了冲锋号，"据尤尼奥-加西亚继续说，"他们把民兵类的准军事人员调集到街上，用棍子和石头作武器，殴打示威的市民。那天发生了暴力，但只有那些反对政府的示威者被逮捕。” 他谴责说："政府的支持者也有暴力倾向，投掷石块，但他们却在国家电视台上被当作英雄来介绍。

反对派在六个省（古巴共15个省），即奥尔金、西恩富戈斯、比那尔德里奥、拉斯图纳斯、圣克拉拉和关塔那摩，也呼吁举行 "反对暴力 "的游行，要求 "释放政治犯 "并要求 "变革"。

尤尼奥-加西亚强调了两个方面："这是一次为释放政治犯而举行的游行。我们的示威是为了让所有古巴人的所有权利得到尊重，包括那些在岛上的人，以及那些生活在流亡中的人和那些实际上已经被驱逐出祖国的人。最后一点是我们愿意通过民主与和平的方式，而不是通过武力来解决冲突，解决这场政治、经济和社会危机。那就是，通过诚实和建设性的对话，通过全民投票，通过任何不涉及流血和暴力的手段。”

示威活动原定于11月20日举行，但上周政府宣布该日为 "国防日"，在此之前有两天的军事演习。据尤尼奥-加西亚解释说，"我们不能不负责任，我们不希望发生暴力，我们不希望古巴人之间发生冲突，我们不能让示威者在街上与军队打起来，军队可能会做出暴力反应。"尤尼奥-加西亚解释说，因此，示威活动被提前到11月15日，即古巴重新向国际旅游开放的日子。

据该报道，美国呼吁 "哈瓦那政府应尊重古巴人民的基本权利和自由"。"美国国务院发言人内德-普莱斯说："对和平示威的禁令提醒我们，有些古巴人正在为他们争取自由、争取尊严的斗争付出非常高的代价。”