布林肯将与以色列阿联外长会谈 预料聚焦伊朗问题

Cette photo prise le 15 septembre 2020 montre (de gauche à droite) le premier ministre israélien d’alors, Benjamin Netanyahu, le président américain Donald Trump, le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn Abdullatif al-Zayani et le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis Abdullah bin Zayed Al-Nahyan. Ils venaient de signer les accords d’Abraham, en vertu duquel le Bahreïn et les Émirats arabes unis reconnaissent Israël. Le Soudan et le Maroc ont également rejoint les accords d’Abraham négociés par les États-Unis pour normaliser leurs relations avec Israël

© AFP