《亚伯拉罕协议》周年

布林肯将与以色列阿联外长会谈 预料聚焦伊朗问题

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Cette photo prise le 15 septembre 2020 montre (de gauche à droite) le premier ministre israélien d’alors, Benjamin Netanyahu, le président américain Donald Trump, le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn Abdullatif al-Zayani et le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis Abdullah bin Zayed Al-Nahyan. Ils venaient de signer les accords d’Abraham, en vertu duquel le Bahreïn et les Émirats arabes unis reconnaissent Israël. Le Soudan et le Maroc ont également rejoint les accords d’Abraham négociés par les États-Unis pour normaliser leurs relations avec Israël
Cette photo prise le 15 septembre 2020 montre (de gauche à droite) le premier ministre israélien d’alors, Benjamin Netanyahu, le président américain Donald Trump, le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn Abdullatif al-Zayani et le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis Abdullah bin Zayed Al-Nahyan. Ils venaient de signer les accords d’Abraham, en vertu duquel le Bahreïn et les Émirats arabes unis reconnaissent Israël. Le Soudan et le Maroc ont également rejoint les accords d’Abraham négociés par les États-Unis pour normaliser leurs relations avec Israël © AFP
作者： 法广
5 分钟

美国国务卿布林肯(Antony Blinken)13日将在华盛顿与以色列和阿联酋外长会面，预料伊朗问题将成为会谈重点讨论事项。伊朗及其核计划所构成的地区共同威胁，是以色列与数个波斯湾国家去年达成《亚伯拉罕协议》（Abraham Accords），展开关系正常化的主要催化剂。

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美国国务院在一份声明中说，他们将讨论自去年签署《亚伯拉罕协议》以来取得的进展，未来的合作机会，以及包括地区安全和稳定在内的双边问题。法新社报导并指出，鉴于美国总统拜登对伊朗当局的初期外交政策成效有限，伊朗问题预料将成为明天三方会谈的重要议题。

 

要求匿名的美国国务院高层官员12日表示，美国正致力扩大以色列和阿拉伯国家之间的正常化协议---《亚伯拉罕协议》，美方并欢迎以色列和这个地区所有国家的经济合作，期盼利用正常化来推动以巴问题的进展。

这位官员并表示，美国、以色列和阿联3国将宣布成立工作小组，拓展能源、水源方面的合作，同时推进宗教的共存。

以色列、阿联酋和巴林领导人去年9月在白宫签署了《亚伯拉罕协议》，苏丹和摩洛哥旋即跟进，也与以色列建立了外交关系。该协议被广泛视为美国前总统特朗普任内的一大成就。

布林肯上个月主持了一次与以色列和3个阿拉伯国家外长的线上会议，以庆祝这项具有里程碑意义的外交协议签署一周年，布林肯会上承诺，美国鼓励更多的阿拉伯国家与以色列关係正常化，扩大中东和平圈。

布林肯并表示，“这任政府将在前任政府成功的基础上再接再厉，让关係正常化继续向前推进。”

据以色列《国土报》军事分析家阿莫斯·哈雷尔指出，《亚伯拉罕协议》的目标是与以沙特阿拉伯为首的阿拉伯国家，以及其他伊斯兰国家走向关係正常化，以便在中东地区建立一个忠于美国的新战略联盟，目的是对抗以伊朗为首的“什叶派权力轴心”。

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