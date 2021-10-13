布林肯将与以色列阿联外长会谈 预料聚焦伊朗问题

美国国务卿布林肯(Antony Blinken)13日将在华盛顿与以色列和阿联酋外长会面，预料伊朗问题将成为会谈重点讨论事项。伊朗及其核计划所构成的地区共同威胁，是以色列与数个波斯湾国家去年达成《亚伯拉罕协议》（Abraham Accords），展开关系正常化的主要催化剂。

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美国国务院在一份声明中说，他们将讨论自去年签署《亚伯拉罕协议》以来取得的进展，未来的合作机会，以及包括地区安全和稳定在内的双边问题。法新社报导并指出，鉴于美国总统拜登对伊朗当局的初期外交政策成效有限，伊朗问题预料将成为明天三方会谈的重要议题。

要求匿名的美国国务院高层官员12日表示，美国正致力扩大以色列和阿拉伯国家之间的正常化协议---《亚伯拉罕协议》，美方并欢迎以色列和这个地区所有国家的经济合作，期盼利用正常化来推动以巴问题的进展。

这位官员并表示，美国、以色列和阿联3国将宣布成立工作小组，拓展能源、水源方面的合作，同时推进宗教的共存。

以色列、阿联酋和巴林领导人去年9月在白宫签署了《亚伯拉罕协议》，苏丹和摩洛哥旋即跟进，也与以色列建立了外交关系。该协议被广泛视为美国前总统特朗普任内的一大成就。

布林肯上个月主持了一次与以色列和3个阿拉伯国家外长的线上会议，以庆祝这项具有里程碑意义的外交协议签署一周年，布林肯会上承诺，美国鼓励更多的阿拉伯国家与以色列关係正常化，扩大中东和平圈。

布林肯并表示，“这任政府将在前任政府成功的基础上再接再厉，让关係正常化继续向前推进。”

据以色列《国土报》军事分析家阿莫斯·哈雷尔指出，《亚伯拉罕协议》的目标是与以沙特阿拉伯为首的阿拉伯国家，以及其他伊斯兰国家走向关係正常化，以便在中东地区建立一个忠于美国的新战略联盟，目的是对抗以伊朗为首的“什叶派权力轴心”。